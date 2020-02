SES inicia campanha contra Sarampo e meta é vacinar cerca de 50 mil crianças e jovens

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) deu início a nova Campanha Nacional Contra Sarampo, que segue até 13 de março, com a realização do dia D em 15 de fevereiro. Nesta etapa, a convocação será para crianças e jovens na faixa etária de 5 a 19 anos.

A campanha tem o objetivo de imunizar pessoas de cinco a 19 anos de idade não vacinadas ou com esquema de vacinação incompleto para o sarampo e será realizada de forma seletiva, a partir da avaliação do cartão ou caderneta de vacinação.

A Estimativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES) é de vacinar 48.234 crianças e jovens durante a campanha, sendo 16.467 entre 05 e 09 anos, 26.583 entre 10 e 14 anos e 5.184 entre 15 e 19 anos. Está disponível para esta ação, a vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e foram distribuídas 135.000 doses desta vacina.

Esta ação envolve as três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), contando com recursos da União, das Secretarias Estaduais de Saúde(SES) e Secretarias Municipais de Saúde(SMS). Estima-se o funcionamento de 530 salas de vacinação no Estado, com o envolvimento dos recursos humanos que atuam nos serviços de vacinação da rede pública do País.

A população alvo deve comparecer às salas de vacina levando a caderneta de vacinação para que seja avaliada e o esquema vacinal atualizado, quando necessário.

Para maior adesão, outras estratégias a exemplo da vacinação extramuros poderão ser realizadas, sendo também as ações de divulgação e mobilização social do público-alvo durante a campanha.

A segunda etapa da vacinação seletiva será feita de 03 a 31 de agosto para o público de 30 a 59 anos. A campanha terá o dia D em 22 de agosto.

Em 2019, Mato Grosso do Sul ficou com a maior cobertura vacinal do país, com 115,92% da meta de vacinação atingida.

Airton Araes – Secretaria de Estado de Saúde – SES

Foto: Divulgação