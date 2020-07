SES é responsável por medicamentos que são utilizados em intubação nos casos de Covid-19

UTI's do Hospital Regional, refrência em atendimento de pacientes com COVID-19 - (Foto: Secom Gov)

Reunião entre os membros da Comissão Intergestores Bipartite determinou que a Secretaria de Estado de Saúde é responsável por estimar o quantitativo de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares do chamado kit intubação para Covid-19.

A resolução que determina a atuação da SES na aquisição desses medicamentos foi divulgada no Diário Oficial do Estado, desta segunda-feira (13.7), apontando ainda que a disponibilização dos medicamentos do kit intubação no Estado de Mato Grosso do Sul poderá ser resultado de Requisição Administrativa efetuada pelo Ministério da Saúde junto aos fabricantes e distribuidores de medicamentos; aquisição ministerial ou estadual por Ata de Registro de Preços; aquisição via Organização Panamericana de Saúde; ou quaisquer outras estratégias que viabilizem a regularização dos estoques.

As instituições hospitalares contidas no Plano de Contingência para Covid-19 deverão encaminhar semanalmente para a Coordenadoria Estadual de Assistência Farmacêutica, dentro do prazo estipulado, o monitoramento dos estoques e consumo, conforme orientações semanais encaminhadas por e-mail.