Profissionais da saúde são alertados sobre as notificações da dengue

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu nota técnica alertando os profissionais de saúde para que se mantenham sensíveis à notificação de todos os casos suspeitos de arboviroses (dengue, zika e chikungunya) em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Secretário de Saúde Geraldo Rezende só no mês de janeiro foram dez mortes.

Geraldo faz um apelo para que a população, realmente, se envolve no combate a proliferação do mosquito.

Tanto nos municípios quanto no interior, as administrações municipais estão se mobilizando com a realização de mutirões de limpeza.

A nota explica que a notificação dos casos de arboviroses é de grande importância, pois desta forma os gestores de saúde do Estado e dos municípios “ficarão cientes da ocorrência das doenças da população no seu território, o que permite o embasamento para a tomada de decisões coesas, e o subsídio epidemiológico para que o profissional da saúde possa fazer o encaminhamento correto”.