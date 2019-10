Servidores terão até 40% de descontos no comércio e instituições de ensino da Capital

Campo Grande (MS) – Uma parceria entre o Governo do estado e entidades do comércio garantirá descontos de até 40% aos servidores públicos estaduais. O termo de compromisso foi assinado nesta segunda-feira, dia 14 pelo Governador Reinaldo Azambuja e representantes do comércio, durante o lançamento da programação da Semana do Servidor, em comemoração ao Dia do Servidor, 28 de outubro.

Os descontos entre 5% e 40%, serão oferecidos nos estabelecimentos associados a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Feira Central, Cultural e Turística de Mato Grosso do Sul, Associação dos Vendedores Ambulantes de Campo Grande (Camelódromo), Associação Comercial e Industrial de Campo Grande e Colégio Salesiano Dom Bosco.

Para o governador Reinaldo Azambuja, a ação beneficia milhares de funcionários públicos.

Para ter acesso aos descontos basta acessar o endereço www.cdlmaisms.com.br, se cadastrar com sua matrícula funcional, ter acesso a centenas de vouchers e comprar nas lojas com os melhores preços da cidade.

Na Capital, ainda haverá sorteio de prêmios exclusivos para funcionários públicos que consumirem na Feira Central. Para participar do sorteio, o servidor deve consumir nos restaurantes e boxes a partir desta semana. Cada conta paga vale um número para premiação em 30 de outubro.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)