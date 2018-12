Servidores terão até 30% de descontos no comércio e instituições de ensino da Capital

Estabeleciomentos associados a Feira Central será um dos que oferecerá descontos - Divulgação

Uma parceria entre o Governo do estado e entidades do comércio garantirá descontos de até 30% aos servidores públicos estaduais. O termo de compromisso foi assinado nesta segunda-feira, dia 17 pelo Governador Reinaldo Azambuja e o secretário de administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis.

Os descontos entre 5% e 30%, serão oferecidos nos estabelecimentos associados a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Feira Central, Cultural e Turística de Mato Grosso do Sul, Associação dos Vendedores Ambulantes de Campo Grande (Camelódromo) e Colégio Salesiano Dom Bosco.

Outra iniciativa do governo do Estado para garantir o poder de compra do servidor foi o anúncio antecipado do calendário de vencimentos. Nesta terça-feira, dia 18, o governo do Estado de Mato Grosso do Sul deposita, em parcela única, o 13º salário dos 75 mil servidores públicos estaduais. Se somados, os salários de novembro, dezembro e 13º, serão mais de R$ 1,5 bilhão a serem injetados no mercado.