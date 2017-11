Servidores temporários começam a trabalhar nesta quinta nos Postos de Identificação de MS

Campo Grande (MS) – O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) tem adotado algumas medidas para agilizar a emissão da cédula de Identidade, entre elas, está a contratação de 40 servidores temporários que começaram a trabalhar nesta quinta-feira (30.11) nos Postos de Identificação da Capital e nos locais com maior demanda reprimida. O objetivo é auxiliar no atendimento à população, que busca diariamente esse tipo de serviço.

Durante reunião técnica realizada nessa quarta-feira (29.11) o secretário da Sejusp, José Carlos Barbosa, deu boas-vindas aos novos servidores. “É uma satisfação muito grande receber esses profissionais, que a partir de agora irão desenvolver um trabalho de extrema importância para o Estado, uma vez que a identidade é um documento indispensável para todo cidadão, por ser o principal documento de identificação. Além disso, para expedir outros documentos, como a Carteira de Trabalho e o passaporte, por exemplo, é necessário possuir o RG, e sem ele não é possível abrir conta em bancos, prestar concursos públicos, entre outros”, pontuou.

De acordo com a diretora do Instituto de Identificação Gonçalo Pereira (II), Jucilene Correa Menezes, a expectativa com a posse dos novos servidores é reduzir o tempo de espera para emissão do RG, que está demorando cerca de 30 dias. “Quem tem agendamento marcado para o mês de janeiro em Campo Grande, pode procurar os postos de identificação na próxima semana e solicitar uma antecipação de agendamento. Para que isso ocorra é preciso ter em mãos o número do protocolo gerado no momento do agendamento on-line impresso”, explicou a diretora.

Em média 60% das solicitações para emissão do RG são para primeira via e 40% para segunda via ou alteração de dados. Nós últimos seis meses foram emitidos em todo Estado aproximadamente 70 mil RGs, cerca de 600 por dia.

Agendamento Online

Em grande parte dos municípios do Estado o RG é feito através do agendamento online, ou seja, pela Internet e para ter acesso ao atendimento eletrônico, o usuário deve ir neste endereço eletrônico, escolher o posto mais próximo ou o local que tiver a data desejada, preencher o formulário e confirmar o agendamento.

Na página que pode ser acessada também pelo site da Sejusp, clicando no banner do RG, o cidadão será informado também sobre a relação de documentos necessários para obtenção da nova identidade ou da segunda emissão e receberá por e-mail a confirmação do agendamento, com data, hora e o protocolo de agendamento do atendimento, com código de barras.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: João Garrigó