Servidores socioeducativos do Degase suspendem greve no Rio

Os servidores do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase) anunciaram nesta sexta-feira (8) a suspensão da greve, que começou na terça-feira (5). Com isso, as atividades de cuidado com menores infratores nas unidades do estado voltam à normalidade.

O Tribunal de Justiça havia notificado o presidente do sindicato, João Luiz Pereira Rodrigues, para que cumprisse a determinação judicial estabelecendo o retorno da categoria ao trabalho, sob pena de ser preso, assim como os demais diretores sindicais. A greve atingiu 25 unidades do Degase.

Em nota, o sindicato anunciou que vai recorrer da decisão, com o objetivo de impugnar os "argumentos inverídicos" apresentados pelo governo do estado. No texto, o sindicato diz que o movimento grevista é legítimo e cumpriu todos os requisitos legais previstos na Lei 7.783/89.



"Com isso, em assembleia extraordinária realizada na tarde desta sexta-feira, foi determinada a suspensão temporária da greve, e agendado um ato às 14h da próxima terça-feira (12), após a audiência de conciliação na sede do Tribunal de Justiça”, conclui a nota.



Vinculado à Secretaria de Estado de Educação, o Degase é o órgão responsável pela execução das medidas socioeducativas preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e aplicadas pelo Poder Judiciário aos jovens em conflito com a lei.