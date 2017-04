Servidores recebem capacitação sobre Gestão de Convênios

A capacitação, que encerrou no último dia 30 de março, teve como meta a criação de uma rede de gestores com a participação de todas as secretarias, institutos e autarquias municipais / Divulgação

Servidores municipais da Prefeitura de Campo Grande recebem capacitação sobre gestão de convênios e contratos de repasse. A oficina promovida pela Segov (Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais) aconteceu na Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec).

A capacitação, que encerrou no último dia 30 de março, teve como meta a criação de uma rede de gestores com a participação de todas as secretarias, institutos e autarquias municipais. Ao todo, 40 servidores ligados aos setores de planejamento, captação de recursos e financeiro participaram do curso.

O Siconv (Gestão de Convênios e Contratos de Repasse) é um sistema instituído pelo Governo Federal para facilitar o trâmite e dar mais transparência aos processos para repasse de recursos da União aos municípios por meio dos bancos conveniados.

“Tivemos a oportunidade de conhecer o acesso desse programa tão importante do Governo Federal que é responsável por todo ciclo de vida dos convênios, contratos de repasse e termos de parceria, no qual são registrados os atos, desde a formalização da proposta até a prestação de contas final”, explica Sheila Mendes, Gerente de Projetos da Segov e ministrante do curso na área de elaboração de projetos.

Para Emerson Lopes Zeferin (Prestação de Contas de Convênio da Sefin), a capacitação foi produtiva. “Foram oito dias de aprendizagem e aprimoramento das funcionalidades que auxiliam na execução dos projetos. Acredito que todos os servidores puderem entender as ferramentas do Siconv, o que vai facilitar a desburocratização da máquina pública e viabilizar investimentos para todas as áreas de serviço à população da nossa Capital”, concluiu.

