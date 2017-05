Servidores recebem capacitação para agilidade e transparência no setor de compras

A Prefeitura de Campo Grande realizou na manhã desta quarta-feira (3) um “workshop” com o tema “Compras na PMCG”. O evento tem como principal objetivo informar aos setores de compras as novas ferramentas para aquisição de bens de consumo e materiais permanentes, bem como incentivar a aquisição de produtos de micro e pequenas empresas.

“Nosso objetivo é um só: melhorar o setor de compras e mudar a visão da sociedade com relação a este setor, que é ético e tem como finalidade fazer bons serviços para sociedade. Hoje temos lições de dois segmentos da cidade que é o Sebrae e o TCE/MS”, destacou o prefeito Marquinhos Trad.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e da Tecnologia (Sedesc), Luiz Fernando Buainain, destacou o interesse dos servidores municipais em participar do curso. “Inicialmente, o workshop estava previsto para 30 funcionários e ao final das inscrições, 88 se prontificaram a fazer o curso. Para nós, é muito importante porque o setor de compras da prefeitura contribui para o desenvolvimento da Capital. O evento já é um sucesso por contar com especialistas em compras do Sebrae e importantes orientações do TCE/MS”, comentou.

O diretor do Sebrae, Tito Estanqueiro, salientou a importância do setor de compras para a economia de uma cidade. “Este é um setor que merece atenção e nós, sempre que solicitados, não medimos esforços no que diz respeito a qualificação. Tenho certeza que os funcionários sairão deste curso com outra visão de mercado. Pequenos e grandes empresários terão mais facilidades em negociar com a administração pública. Nesses cursos nosso foco será a transparência, que é um assunto discutido no momento”, declarou.

As compras públicas são o processo por meio do qual o governo busca obter serviços, materiais e equipamentos necessários ao seu funcionamento, em conformidade com as leis e normas em vigor. Segundo o IBGE, as compras públicas representam parcela significativa na composição do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. No Brasil, aproximadamente 20% do orçamento é empregado em compras e contratações públicas.

Curso

O curso apresentou um enfoque para as compras públicas, baseado em conhecimentos técnicos, legais e de gestão, fundamentados em resultados de eficiência, visto que as compras públicas podem contribuir para a criação de uma política de desenvolvimento e fortalecimento da economia local.

Entre os temas, destaque para: o empreendedorismo como indutor do desenvolvimento local – Boas Práticas Municipais – Sandra Amarilha, Sebrae/MS; atuação do Controle Externo frente aos novos desafios nas contratações públicas – Eduardo Dionísio, TCE/MS;

Metodologia Sebrae de apoio às compras públicas dos Pequenos Negócios: LC 123 e atualização LC 147/2014 e Agricultura Familiar – PNAE/PAA – Cristiane Gomes Nunes e Marcus Rodrigo de Farias, Sebrae/MS.

Participaram do Workshop os funcionários da Procuradoria Geral do Município (PGM), Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento, (Sefin), Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), Secretaria Municipal da Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência (CGM).

