Servidores públicos recebem R$ 24 mil no XII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública

Campo Grande (MS) – Seis servidores públicos estaduais receberam o total de R$ 24 mil durante a entrega de premiação do XII Prêmio Sul-Mato-Grossense de Inovação na Gestão Pública. Eles foram vencedores em duas categorias distintas: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis. Ao todo foram 73 projetos inscritos. Para o governador Reinaldo Azambuja, a participação expressiva é fundamental para a dinâmica da gestão pública e cria uma competição saudável na busca de práticas inovadoras para melhorar a vida das pessoas.

“É uma alegria enorme entregar essa premiação, ainda mais pelo momento que a gente vive, de crise no país. Mesmo assim, nós soubemos criar condições para o desenvolvimento, com uma gestão planejada e serviços prestados à população do nosso Estado. Tenho orgulho de ser servidor público, mesmo contratado apenas por quatro anos. Vocês continuarão por uma vida toda construindo esse Estado, gerando benefícios e levando melhores condições de vida às pessoas. Todos os que participaram estão de parabéns pela iniciativa e que venham os próximos prêmios”, declarou.

Na categoria Práticas Inovadoras de Sucesso o 1º colocado foi o bombeiro militar de Mundo Novo, José Alison Pinheiro de Souza, com o projeto Bombeiro na Escola – prevenção e cidadania aos jovens. O projeto tem por objetivo capacitar jovens na prevenção de acidentes, ensinar valores morais e cívicos, tornando-o um agente multiplicador em sua comunidade, prevenindo desastres e o aumento da violência.

O 2º lugar ficou com o projeto Concurso de Poesia – contribuindo com a educação escolar, do servidor do Corpo de Bombeiros Militar, de Ivinhema, Pablo Diego Barros de Jesus. A 3ª classificada foi a servidora da Secretaria de Estado de Educação (SED), Adriana Rosssato Souza, com o projeto Chef Escolar – sistema informatizado de gestão da alimentação escolar.

Para as Ideias Inovadoras Implementáveis a premiação de 1º lugar foi para o superintendente do Procon, Marcelo Monteiro Salomão, com a Implantação do Centro de Soluções de Conflitos e Cidadania (Cejusc/Procon-MS). O objetivo do centro é atender integralmente os consumidores sul-mato-grossense viabilizando a política estadual de proteção, defesa e educação do consumidor.

Em 2º lugar ficou a servidora da Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do Sul (Sanesul), Sandra Mara Escobar, com o projeto de Implantação da Ouvidoria na empresa na que trabalha. Com a 3ª classificação foi para o servidor da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Edson Costa dos Santos, com o projeto A Universidade e a Gestão Pública: Uma proposta de gestão integrada e voltada ao social.

O governador reforçou que se atualmente os indicadores de Mato Grosso do Sul estão extremamente favoráveis, os números se devem principalmente ao trabalho que os servidores vêm desempenhando na condução da máquina pública e que essas iniciativas de incentivo são preponderantes para alancar o desenvolvimento e promover a modernização do Estado.

“Os indicadores de MS são extremamente animadores para nós. Um estado jovem para quem a divisão valeu a pena, assim como para nosso vizinho Mato Grosso. No último mês figuramos como o 5º estado mais competitivo do pais entre os 27; o ranking elencou 64 itens e foi publicado pela Revista Veja. Somos o 3º maior PIB do país, maior gerador de riquezas, cinco vezes mais que o PIB nacional. MS é o 2º estado em investimentos do país, que mais aplicou recursos em habitação, infraestrutura, saneamento. Também o 2º estado do país em geração positiva de emprego. Esses são quatro pilares extraordinários que representam um ganho para a população e que foram construídos por todos nós, principalmente por vocês servidores que ajudam a transformar MS nesse enorme potencial”, parabenizou o governador.

Premiação incentiva participação

O secretário de Estado Administração e Desburocratização, Carlos Alberto Assis, explicou que o prêmio incentiva o servidor a pensar nas atividades que pode aprimorar na própria secretaria, com ações para implementar no seu local de trabalho, ou transversais, que contemplem todo o governo.

“O projeto é pensado e elaborado e enviado para a Escola de Governo, que analisa e hoje apresenta os vencedores. Em seguida os projetos são implantados pelo governo. Essa ação é uma forma de incentivar os servidores a sempre estar pensando em melhorar e inovar, criar e ser participativos, ficar ligado no dia a dia dessa gestão. Uma das ações que estão sendo utilizadas é a que ficou em primeiro lugar no ano passado, a licitação reversa. Ao invés da empresa levar a documentação para participar da licitação, leva somente se realmente for a vencedora. Assim economizamos papel e tempo”, contou Assis.

Conforme o diretor-presidente da Fundação Escola de Governo (Escolagov), Wilton Paulino, o prêmio tem como objetivo oportunizar ao servidor público a chance de apresentar propostas que podem modernizar a melhorar a execução das atividades em seu local de trabalho. “Atender as necessidades dos servidores e proporcionar assim com o estado fazendo melhores entregas. O servidor público apesar de todas as dificuldades que o país atravessa, ele não mede esforços para dar a sua contribuição. Os trabalhos apresentados nas edições anteriores todos estão implantados, gerando melhoria e otimizando o trabalho do governo nas diversas áreas”, declarou o secretário.

Vencedores

Na categoria Práticas Inovadoras de Sucesso, a servidora Adriana Rosssato Souza, que ficou em terceiro lugar com o projeto Chef Escola, foi escolhida para falar em nome do grupo. “Nós servidores públicos fazemos a diferença na gestão. No nosso caso, temos uma responsabilidade muito grande na alimentação escolar das crianças da rede estadual. Estamos comprometidos com a educação e também com a saúde. É importante desenvolver projetos como este. A gente se esforça e posso dizer em nome de todos que é extremamente prazeroso ser servidor público e puder contribuir com a melhoria de vida das pessoas”, afirmou.

Para o diretor-presidente do Procon, Marcelo Salomão, falou representando todos os vencedores da categoria Ideias Inovadoras Implementáveis, a participação das dezenas de pessoas interessadas em contribuir com a gestão e explicou como vai funcionar a ideia apresentado por ele que, inclusive, já está em andamento.

“Quando o consumidor faz uma reclamação abre um processo administrativo e, muitas vezes, é agendada uma audiência de conciliação, que algumas vezes é infrutífera. Com isso o consumidor era obrigado a procurar o juizado. Agora nós procuramos o Tribunal de Justiça para que não tendo acordo, nós do Procon mesmo vamos entrar com a ação e a audiência de conciliação que teria que ter no juizado não tem mais, já vai direto para instrução processual. Assim ganha de oito a um ano de tempo na solução do conflito. O custo disso tudo é zero. Nosso pessoal está sendo treinado no TJMS nesse momento e até 2018 esperamos estar com o projeto sendo executado”, explicou Salomão.

Premiação

Os projetos classificados em 1º, 2º e 3º lugar, nas duas modalidades, receberão o valor de R$ 6 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil reais, respectivamente, totalizando o valor de R$ 24 mil. Todos os participantes que tiveram seus projetos habilitados receberão, posteriormente, os certificados de participação como incentivo para continuarem inserindo suas ideias e práticas nas das próximas edições.

O concurso teve a colaboração da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), Fundação de Apoio ao Desenvolvimento de Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), Federação de Trabalhadores de Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) e a Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado do MD (Feserp).

Estiveram presentes ainda a primeira-dama Fátima Azambuja; o secretário da Segov, Eduardo Riedel; o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda; o comandante da Polícia Militar de MS, Coronel Valdir Acosta; o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de MS, coronel Esli Ricardo de Lima; o diretor presidente da TVE, Bosco Martins; entre inúmeros servidores estaduais. Veja mais fotos.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues