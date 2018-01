Servidores participam de palestra sobre cuidados com a saúde mental

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social, se dedicou aos cuidados com os servidores na tarde desta sexta-feira (26), quando participaram de atividades do projeto “Cuidando de quem Cuida”. O encontro teme como tema o Janeiro Branco, dedicado a cuidados com a saúde mental.

O projeto prepara os servidores para o enfrentamento das questões de saúde mental, mantendo contato próximo com os colaboradores em tratamento, realizando acompanhamentos e orientações. A equipe presta atividades de apoio e de sensibilização junto aos colaboradores, pensando na qualidade de vida e no cuidado consigo mesmo, prevenindo doenças de fundo emocional que possam se agravar, quando não detectado precocemente.

Durante o evento, o secretário José Mário Antunes da Silva ressaltou que é preciso esclarecer a todos os colegas sobre os cuidados e a importância de falar sobre o tema. Segundo ele, o crescimento no número de pessoas que adquirem problemas de saúde mental é preocupante e é preciso estar atento e discutir as ações voltadas para a prevenção.

“Prevenir ainda se torna o mecanismo mais adequado para a boa saúde dos trabalhadores. Fico extremamente esperançoso, pois esse projeto é um avanço que deve ser multiplicado entre os colegas. Talvez, nosso amigo esteja precisando de um abraço, de uma palavra amiga. E esse momento é essencial para que possamos ficar em alerta e poder ajudar o outro e se ajudar também”, disse.

O encontro aconteceu no Auditório da SAS, com a mediação de Mariana Caballero Morais – Psicóloga, Gerente da Gerência de Qualificação Profissional/SAS e Camila de Oliveira Pinto – Psicóloga, Técnica da Gerência de Informações e gestão do Trabalho.

O evento recebeu técnicos das unidades da Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Gerências e Superintendências do Órgão Gestor. Todos foram convidados a vestirem roupa branca e receberam um botton de laço branco como lembrança do momento.

A Campanha

Criado em 2014 em Uberlândia (MG/BR), o Janeiro Branco tem conseguido envolver psicólogos(as), profissionais da saúde, profissionais da mídia, cidadãos e demais profissionais do Brasil em um esforço espontâneo, horizontal, solidário e coletivo em prol da conscientização das pessoas à respeito dos cuidados que todos devem ter com a Saúde Mental e a Saúde Emocional de cada indivíduo.

A campanha também é caracterizada pela realização de intervenções e minipalestras de até 20min em locais com concentração de pessoas, como praças, parques, salas de espera de hospitais, pontos de ônibus, saguões de aeroportos, rodoviárias e filas em geral.