Servidores municipais de Campo Grande terão acesso a cursos ofertados pela Escolagov

Na tarde desta segunda-feira (28.10), a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), por meio da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul, firmou Termo de Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Campo Grande para que os servidores municipais possam participar dos cursos ofertados pela Escolagov.

A parceria tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento das competências institucionais do município através da qualificação dos servidores, bem como, promover o intercâmbio de conhecimentos e experiências nas áreas de capacitação e da melhoria da gestão pública.

Conforme o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Júnior, todos os cursos da instituição já estão disponíveis para os servidores municipais através do Portal do Aluno no site http://www.cursos.ms.gov.br/EscolaGov.

“Essa parceria possibilita que os servidores públicos de Campo Grande possam utilizar a nossa plataforma e nela fazer os cursos que são oferecidos pela Escola de Governo. Além dos cursos presenciais que proporcionamos, nós conseguimos credenciar a Escolagov para oferecer curso de pós-graduação e também colocamos à disposição do funcionalismo municipal.”

Além de parabenizar todos os servidores pelo Dia do Servidor Público, o secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, destacou a importante iniciativa que a Prefeitura tem com a capacitação de seus servidores e na preocupação de estar servindo bem a sociedade.

“No somatório da parceria entre a Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado, quem colhe os frutos é a sociedade. Ficamos felizes em ver que a nossa capital, além de ser uma das mais belas, também é uma das melhores para se morar, fruto do trabalho daqueles que fazem frente ao serviço público.”