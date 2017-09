Servidores lotam pista de dança no primeiro Baile do Servidor

Secretário Carlos Alberto de Assis anunciou o 2º Baile do Servidor para 18 de novembro

Campo Grande (MS) – A primeira edição do Baile do Servidor reuniu mais de 500 pessoas no ultimo sábado (16.9) no Rádio Clube Cidade. Com ritmos que passearam pelo bolero, forró, sertanejo, rock, e os flashbacks mais dançantes, a Banda Lilás e o DJ Juju não deixaram ninguém parado.

Servidores elogiaram a iniciativa do Governo do Estado e da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) pelo evento que promove o lazer e a integração entre os servidores do executivo estadual.

Acompanhada do esposo Aramis, Rosangela Linhares contou que gosta bastante de dançar, e desde o primeiro anuncio do Baile ficou acompanhando a abertura das inscrições. “Participei do Arraial do Servidor, e lá o secretário anunciou esse baile. Logo que saiu a propaganda no site eu fiz a minha inscrição. São momentos únicos, que nós achamos assim, muito bom o Governo proporcionar pra gente esse lazer e esse encontro com os amigos” destacou a servidora da Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

Servidora do Hospital Regional, Clélia Martins Rosa, chamou atenção pela desenvoltura na pista de dança. “O Baile do Servidor está aprovado! Além de gostar muito de dançar, acho importante esse tipo de ação porque une os servidores” avaliou Clélia que trouxe o amigo Roberto, parceiro do grupo de dança Harmonia.

Juraci Pereira Martins, Servidora da Secretaria de Educação, enfatizou a importância dos eventos que o Estado promove para o servidor. “Gosto bastante de dançar! E todos os eventos que tem para o servidor eu participo! É importante pra gente interagir um pouco e conhecer as pessoas de outras secretarias” pontuou.Christiane Silva de Oliveira elogiou a iniciativa e solicitou que sejam feitos mais eventos dançantes. “Esse é o tipo de baile que eu gosto. Acho perfeito e importante que o Estado promova mais eventos como esse voltados para o servidor dançar e se divertir” ressaltou a servidora da Sedhast.

Titular da SAD, Carlos Alberto de Assis surpreendeu ao subir no palco junto com o secretário adjunto Édio Viegas, para anunciar o próximo Baile do Servidor. “Quando nós tivemos essa ideia de fazer o baile ficamos muito preocupados, será que o servidor vai participar? Hoje fico imensamente feliz por ver que nossos servidores, ativos e principalmente os inativos, atenderam nosso chamado. Pra encerrar, quero dizer que já estamos programando o próximo Baile do Servidor, será no dia 18 de novembro, pode botar na agenda” anunciou Assis, sob aplausos.

Iniciativa da SAD através da Coordenadoria Especial de Gestão de Pessoas (Cegesp), o Baile do Servidor integra um cronograma de ações voltadas à integração e promoção da qualidade de vida do Servidor Público, bem como o Circuito de Caminhadas do Servidor, Arraial do Servidor, e entrega de Diplomas de Mérito Funcional.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

Veja Também

Comentários