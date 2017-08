Servidores federais vão criar entidade para combater assédios moral e sexual

Diante da proliferação de casos de assédio moral e sexual em repartições públicas federais em Mato Grosso do Sul e nos demais estados brasileiros, servidores do poder judiciário e Ministério Público da União, em reunião nacional na semana passada, decidiram pela criação do Fórum Nacional de Prevenção e Combate ao Assédio Moral – Fonaprecam.

A coordenadoria colegiada do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e MPU em Mato Grosso do Sul – SINDJUFEMS e mais 12 sindicatos e servidores independentes, participaram dias 26 e 27 em Florianópolis/SC, do Fonaprecam.

“Queremos a criação formal do forum, que não se estabelecerá como entidade sindical, mas como uma organização de combate e prevenção ao assédio moral e assédio sexual que se prolifera no meio do serviço público federal, com objetivo de apoiar as vítimas dessa prática”, afirma José Ailton Pinto de Mesquita Filho, coordenador jurídico do Sindjufe/MS.

O sindicato, por intermédio de seus coordenadores e associados, apoiam a criação da entidade, que deve pautar suas atividades pela luta exclusiva ao combate e prevenção ao assédio moral, com a participação de todos os servidores federais interessados. “O assédio moral é um mal que todas as entidades sindicais devem combater, pois a saúde do servidor deve ser considerada como uma das prioridades dos sindicatos.” Enfatiza José Ailton.

No encontro ficou claro a necessidade da participação das entidades representativas dos servidores, em todos os âmbitos. Será necessário a participação de todos os servidores federais e de sindicatos, federações, confederações, associações representativas para que o combate à pratica do assédio no serviço público federal tenha um caráter efetivo e eficaz. “O Sindjufe/MS acredita que a somatória de forças das entidades e servidores será fundamental para o êxito desse trabalho de combate à exploração do próximo”, afirma Antônio César Amaral Medina, coordenador administrativo do sindicato.

Além de José Ailton e Medina, participaram também desse encontro pela criação do Fonaprecam os seguintes coordenadores do Sindjufe/MS: Maria Terezinha Triandópolis, Gabriel Angeramis Vargas Goulart e Eliezer Inácio de Oliveira.

