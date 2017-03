Servidores fazem ato público em defesa da Justiça do Trabalho

Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT-24) fizeram na manhã desta sexta-feira (31), um ato público em defesa da Justiça do Trabalho. A manifestação foi em frente ao Fórum Trabalhista, na Vila Glória, em Campo Grande.

Os servidores pararam as atividades por aproximadamente 10 minutos, às 10h (de MS), e destacaram a importância da Justiça do Trabalho à sociedade, atuando na pacificação de greves e no equilíbrio das relações trabalhistas, garantindo os direitos sociais e a preservação da atividade econômica.

Os organizadores afirmam que a Justiça do Trabalho sofre constantes ameaças de fragilização por causa de cortes orçamentários.

O ato público também marca o lançamento de uma campanha nacional idealizada pelo Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho (Coleprecor), que tem o objetivo é evidenciar que os direitos de patrões e empregados só estarão garantidos com um judiciário forte e atuante.

A campanha com o tema "Justiça, nosso trabalho", será veiculada nas redes sociais enfatizando a importância das instituições que atuam na aplicação da legislação trabalhista.

