Servidores estaduais têm descontos de até 30% no comércio de Campo Grande

Parceria do Governo do Estado com a Câmara de Dirigentes Logistas (CDL) oferece descontos que variam entre 3% e 30% para servidores públicos estaduais no comércio de Campo Grande. A parceria tem validade até 2020 e garante descontos na compra de produtos e serviços, em estabelecimentos associados a CDL, nas áreas da saúde, beleza, turismo, ótica, vestuário, restaurantes, livraria, embalagens, gráfica, lavanderia, treinamentos, educação, aquisição de produtos, prestação de serviços, entre outros.

Para consultar a lista das lojas parceiras e os descontos exclusivos direcionados aos servidores estaduais, basta acessar o endereço portaldoservidor.ms.gov.br e clicar no banner da parceria, disponível na lateral esquerda da página. De acordo com a CDL, para obter os descontos o servidor precisa apresentar um holerite atualizado.

Além dos benefícios ofertados através da parceria com a CDL, os servidores possuem um leque diversificado de opções, fruto de parcerias do Governo do Estado com diversas instituições da iniciativa privada.

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues