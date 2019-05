Servidores Estaduais têm desconto de até 50% em cursos de idiomas

Campo Grande (MS) – Para atender à política de valorização e desenvolvimento de servidores do Governo do Estado, a Fundação Escola de Governo (Escolagov) oferece, por meio de parcerias firmadas com instituições de ensino, descontos exclusivos para os servidores. De acordo com informações do setor de parcerias da Escolagov, na área de idiomas, os descontos aplicados variam de 20% a 50% e estão vinculados às unidades British and American, CCAA e CNA –Vivendas do Bosque.

Os benefícios também são estendidos a dependentes e compreendem as áreas de Ensino Profissionalizante, Concursos, Capacitação, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Graduação e Pós-Graduação: “Ao fortalecer as parcerias que valorizam o servidor público priorizamos, consequentemente, ações que qualificam e aprimoram a administração pública”, destaca o secretário de Estado de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka.

Na mesma linha, Wilton Paulino Junior, diretor-presidente da Escolagov frisa que a iniciativa contribui para que haja melhor desempenho e motivação no serviço público. Para ter acesso às parcerias, é preciso estar cadastrado no site da Fundação através do link http://www.cursos.escolagov.ms.gov.br e anexar digitalmente os documentos pessoais ou de dependentes. Com o encaminhamento dos dados informados, a validação do desconto é enviada aos servidores via-email para apresentação nas instituições conveniadas.

A lista atualizada de convênios com instituições de ensino está disponível na página eletrônica da Escola de Governo www.escolagov.ms.gov.br. Informações adicionais sobre as parcerias são disponibilizadas pelo telefone (67) 3321-6100.

Texto e Foto: Elaine Paes, Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).