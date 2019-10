Servidores estaduais receberão os salários de setembro nesta sexta-feira

ECONOMIA Alcolumbre admite que votação da Previdência do 2º turno pode atrasar em 1 semana

ORIENTAÇÃO Em parceria com o Sebrae, Procon Estadual realizará um dia de orientação na área central

ECONOMIA Alta do preço do boi gordo em 90,6% das praças pecuárias pesquisadas em setembro

INVESTIMENTO População e vereadores de Bonito dão sinal verde para urbanização de Estrada Boiadeira e Rodovia do Turismo

Enquete

O governador do RJ, Wilson Witzel, quer o fechamento de fronteira com Bolívia e Paraguai como medida para barrar o tráfico de armas e drogas. Você concorda com essa decisão?

Sim Não Votar Resultados