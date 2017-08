Servidores encerram ciclo profissional com sentimento de dever cumprido

Governo do Estado entregou 619 diplomas de Reconhecimento de Mérito Funcional nessa terça-feira.

Campo Grande (MS) – Instituído em 2015 pelo Governo do Estado, o Diploma de Mérito Funcional, que visa reconhecer o trabalho de servidores públicos que dedicaram toda uma trajetória profissional a serviço da sociedade, foi entregue nesta terça-feira (29.8) para 619 servidores aposentados pelo Estado de Mato Grosso do Sul.

Iniciada com o hino do Estado entoado pelo som da arpa e voz de Lenilde Ramos, seguido de apresentação cultural do repentista Ruberval Cunha, a solenidade realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, reuniu familiares e amigos dos homenageados para a celebração.

Representando os homenageados, a agora delegada de polícia aposentada, Maria Rita do Nascimento externou a gratidão pela homenagem e a importância do acolhimento do Estado. “Este diploma, criado há apenas dois anos, se traduz numa prova irrefutável de que fazemos parte da história e da essência deste estado, e que esse governo reconhece nossa importância” pontuou Maria Rita que atuou por quase 33 anos na Policia Civil.

O secretário Estado de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, enfatizou a admiração e o respeito pelos 4465 servidores aposentados já homenageados. “Essa é uma forma singela que encontramos de reconhecer o empenho e a dedicação de pessoas que ajudaram a construir a história deste Estado. Não era justo elas irem embora de um dia pro outro sem um “muito obrigado”! Para alguns não faz diferença, mas para muitos esse pedaço de papel representa 30, 40 anos de história, o encerramento de um ciclo da vida. E é para esses servidores que vamos continuar promovendo ações de integração e valorização” pontuou.

Bastante emocionado, Marcus Martins Guimarães recebeu das mãos do titular da SAD, um diploma “In Memorian” pelos serviços prestados pelo avô Mauro dos Santos Martins, aposentado pela carreira de Agente Tributário do Estado (ATE). “Meu avô sempre foi praticante da ética e da honestidade e na área que ele atuou exigia muito isso. Essa homenagem mexeu bastante comigo, principalmente a hora que falou o nome do meu avô, e me chamou pra receber. Isso é muito importante não só pra mim, mas para toda família” declarou Marcus, que após a última edição realizada no mês de abril, entrou em contato com a SAD relatando a integridade profissional do avô enquanto servidor público.

Dionísio Alves dos Santos, 63 anos, viajou quase 400 quilômetros no seu corcel branco, ano 76, para receber a homenagem. “Pra mim é uma homenagem importante, né? Não esperava isso. Comecei em 1981 na época ainda era Dersul. Fiz questão de vir porque pra mim é muito importante! Vim de Amambai, e volto hoje ainda, até às 22h pretendo estar em casa” declarou Dionísio que dedicou 36 anos e 2 meses da sua vida a serviço da Agesul.

Acompanhada do esposo Reginaldo, a professora Marcia Martins de Moura, 60 anos, viajou de Porto Murtinho a Campo Grande para receber a homenagem. “É uma coisa nova, feita pelo Governo atual, e acho que valoriza todo tempo de serviço que nós tivemos, e é uma forma de reconhecer as atividades que desenvolvemos. Trabalhei por 34 anos em sala de aula e direção escolar. É um trabalho árduo, mais gratificante, de participar da formação do indivíduo. Muitas vezes você vê pessoas que passaram pela tua mão sendo médicos, juízes, é algo gratificante” pontuou a servidora da SED.

Aplaudida de pé pela equipe de recursos humanos, com a qual trabalhou durante os 33 anos que trabalhou na SAD, Lídia Pardal, 56 anos, destacou que pretende continuar participando das ações promovidas pelo Estado para não perder a convivência com os amigos. “Isso é uma coisa maravilhosa que dá assim, uma paz no nosso coração. Me sinto honrada por chegar até agora com essa quantidade de amigos, e ouvir do secretário dizer “não esqueça da gente, lá é sua casa”. Quero continuar aproveitando as oportunidades que eu tiver de estar com essas amizades que tenho maior carinho” destacou.

A solenidade promovida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), através da Superintendência de Gestão da Vida Funcional (Sugesf), foi encerrada com sorteio de prêmios e apresentação artística do compositor e intérprete Guga Borba. Os diplomas não retirados durante o evento serão encaminhados para os órgãos de origem do servidor. Veja mais fotos.

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

Veja Também

Comentários