Servidores e trabalhadores comemoram nova sede da Funsat

Com capacidade para atender 500 trabalhadores por dia, a nova sede da Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande está com endereço novo, na Rua 14 de Julho nº 992 – Vila Glória. A inauguração oficial aconteceu nesta manhã, quando o prefeito Marquinhos Trad e o diretor-presidente da entidade, Cleiton Franco, reuniram os 100 servidores da pasta para celebrar o novo espaço que, segundo os próprios funcionários, atende uma reivindicação de anos.

“Um local adequado para trabalhar era um sonho antigo. Estamos de casa nova com instalações super dez. Essa gestão municipal está sendo renovadora, graças a Deus. Agora estamos sentindo que a administração está comprometida não só com o atendimento, mas com aqueles que realizam o mesmo”, comemora Matilde Barbosa de Oliveira, servidora da Funsat há doze anos.

A diretora da Escola de Qualificação Profissional da Funsat, Maria Andrade, ressalta que as novas instalações permitirão aos alunos dos cursos desenvolverem suas atividades em local apropriado. “Estamos muito felizes. Essa busca por uma sede adequada para abrigar todos os setores da Fundação do Trabalho é antiga. A gente vivia numa angústia pedindo sala emprestada para realizar os cursos. Agora tudo está concentrado na sede da Fundação e quem ganhará com isso, principalmente, será o cidadão, o trabalhador e trabalhadora que sairão daqui ainda mais qualificados e preparados para competir no mercado de trabalho”, pontua Maria.

Em seu discurso, o prefeito fez questão de ressaltar que apesar de não conseguir, ainda, atender os anseios dos servidores da maneira que eles merecem, a administração está conseguindo avançar pensando no respeito que deve ser dispensado àqueles que se dedicam diuturnamente ao atendimento à população.

“A força do trabalho é coletiva e não individual. Ninguém é dono da cidade. Campo Grande é de todos que por aqui passam e aqui vivem. É muito bom ver os governos federal, estadual e municipal aqui de mãos dadas. Isso demonstra a sincronia e a estabilidade entre os poderes. Sei que a administração pública não retribui aos servidores conforme o que eles merecem, mas estamos, por meio das parcerias, nos esforçando para caminhar e avançar, pensando em valorizar e respeitar os nossos colaboradores. Desejo que esse novo prédio seja de bênçãos e que aqueles que aqui trabalham tenham um ambiente digno para ajudar o próximo e fazer com que aqueles que muitas vezes entram aqui cabisbaixos à procura de um emprego ou de qualificação, saiam de cabeça erguida, embutidos de esperando e ânimo”, destacou Marquinhos.

Cleiton Freitas também fez questão de destacar o empenho dos servidores para a concretização desse importante projeto. “O prefeito ao escolher sua equipe deu a cada um a missão de buscar a qualidade para atender com qualidade a nossa população. Aqui na Funsat eu tenho a sorte de contar com uma equipe de excelência, que está entendendo esse novo momento de Campo Grande e somando esforços para avançar conosco e contribuir com a nossa cidade. Toda a equipe está de parabéns. Estamos aqui para apoiar a população e fazer o bem e o melhor que pudermos”, ponderou o diretor da Funsat.

Em nome do Ministério do Trabalho, o Superintendente Regional do Trabalho em Mato Grosso do Sul, Vladimir Benedito Struck, destacou a iniciativa da atual gestão que, embora reconheça as dificuldades neste momento de crise nacional, tem conseguido avançar com atitudes positivas. “O país vive um momento difícil e aqui em Campo Grande vejo que a gestão não está falando, mas fazendo as coisas acontecerem. Eu que nasci aqui em Campo Grande consigo observar que a cidade volta a ser o que todos desejamos e a sociedade está conseguindo entender esse momento”, disse.

Estrutura mais ampla e confortável

A nova sede conta com uma nova estrutura física que possui quatro pavimentos abrigando os 100 servidores que compõe todos os setores da instituição. A nova agência terá uma maior capacidade para atender melhor o trabalhador, podendo atender entre 400 a 500 pessoas por dia.

Quem também aprovou as novas instalações foram os usuários dos serviços da Fundação do Trabalho. Moradora do Bairro Universitário, Adriana Abdonor Pedroso, 35 anos, disse que a localização permite acesso mais fácil para quem busca atendimento. “Gostei da localização. É de fácil acesso pra gente. O atendimento ficou melhor”, observa a vendedora, que está desempregada há oito meses e foi a Funsat se cadastrar para uma vaga.

A moradora do Nova Campo Grande, Rosana Fátima Silva, de 30 anos, também gostou do novo endereço e disse que está saindo da agência animada com a possibilidade de uma oportunidade. “Ficou muito bom o atendimento aqui nesse local. Está aprovado. Estou feliz com o atendimento e na expectativa de ser chamada para uma vaga de conferente de logística”, destaca Rosana, que está desempregada há dois meses.

Segundo dados da Funsat, de janeiro até julho foram realizados 58.486 atendimentos de trabalhadores que buscaram os serviços de intermediação de empregos. Desses foram encaminhados 8.770 trabalhadores e captadas 2.414 vagas no mercado de trabalho de Campo Grande.

Entre os serviços oferecidos ao cidadão estão incluídos a emissão da Carteira de Trabalho e o seguro-desemprego. Segundo dados da Agência, de janeiro a julho foram registrados 5.939 processos de seguro-desemprego e emitidas 2.481 novas Carteiras de Trabalho.

Além dos serviços oferecidos pela Agência de Empregos, a Funsat realiza diversos cursos de qualificação. De janeiro a julho foram capacitadas 90 pessoas nos arcos do vestuário, artesanato e telemática. Outro segmento que está recebendo qualificação são os beneficiários do Programa de Inclusão Profissional – Proinc, com 150 alunos sendo qualificados no setor da construção civil.

No segmento de Gestão e Negócios estão sendo capacitados 38 novos profissionais com Curso Técnico em Transações Imobiliárias executados pela Escola de Educação Profissional.

Já em parceria com o Governo Federal a Funsat é responsável pela execução de 500 metas de qualificação no Programa Nacional MédioTec, com 125 alunos já matriculados em 2017.

A nova sede conta com um espaço mais amplo para atender o empregador que desejar fazer as entrevistas e seleção de candidatos. Além de salas para setores de administração, o departamento de captação de vagas e psicologia conseguiram reunir as equipes no mesmo bloco possibilitando maior interatividade entre as ações. A nova estrutura possui também acessibilidade às pessoas com deficiência.

Outro grande avanço é garantir no mesmo prédio a qualificação dos trabalhadores com a implantação de seis salas exclusivas para os cursos de capacitação. A nova localização dispõe de linhas de ônibus com acesso ao centro/bairro interligados aos terminais de ônibus.

A cerimônia de inauguração da nova sede da Funsat contou com a presença do desembargador Francisco Chagas Lima Filha, no ato representando o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região; o assessor especial do Ministério do Trabalho Pedro Souza da Silva; do chefe de Gabinete do Prefeito, Alex Gonçalves; além dos secretários municipais e diretores e presidentes das autarquias públicas municipais.

