Servidores do TCE-MS apoiam Mc Dia Feliz

Voluntários da Liga do Bem estiveram na tarde desta sexta-feira, 4 de agosto, no Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul para fazer a venda dos tíquetes do Big Mac e de canecas e camisetas da campanha Mc Dia Feliz. Os voluntários, que representam personagens de filmes, quadrinhos e desenhos animados, passaram por todas as salas estimulando a participação dos servidores na Campanha Mc Dia Feliz, que tem o apoio da Corte de Contas, e será realizada no dia 26 de agosto em Campo Grande.

O Mc Dia Feliz é uma campanha nacional em prol da cura do câncer infanto-juvenil, promovida todos os anos. Em Campo Grande a população se mobiliza em favor da Associação dos Amigos das Crianças com Câncer-AACC. Toda a renda arrecadada nesse dia, na Capital, com a venda do sanduíche Big Mac será doada para a Instituição. Segundo a “mulher maravilha”, o dinheiro será usado para a transferência do Centro de Tratamento Onco Hematológico Infantil (CETOHI), que hoje funcional no Hospital Regional, para uma nova ala no Hospital de Câncer de Campo Grande Alfredo Abrão. “Com essa mudança vai ser possível atender mais crianças e acolher melhor suas famílias”.

Mesmo quem não puder comparecer a lanchonete no dia 26 de agosto, pode comprar o tíquete, no valor de R$ 15,50, e doar para a Liga do Bem que no dia da campanha levará os lanches doados para comunidade carentes da cidade. Mais informações sobre o Mc Dia Feliz e compra dos tíquetes, canecas e camisetas, é só ligar para o 3322.8000.

AACC

Fundada em 29 de março de 1998, a AACC/MS é uma instituição sem fins lucrativos, que recebe crianças e adolescentes com câncer, de 0 a 19 anos, vindos de todo estado de Mato Grosso do Sul e estados vizinhos. Tem como atividade principal Assistência Social, classificada como “Abrigo Institucional Provisório-Alta Complexidade”, e como atividades secundárias Saúde e Trabalho/Renda.

Primeira organização beneficente no Mato Grosso do Sul a assinar, junto a ONU, o termo de adesão ao Movimento Nacional pela Cidadania e Solidariedade, a AACC/MS assumiu o compromisso de contribuir com a qualidade de vida e saúde, de encontro com as metas dos ODM, criadas pelas Organizações das Nações Unidas, principalmente com a 4º meta: “Reduzir a mortalidade infantil”.



A instituição possui sede própria com: 14 quartos com banheiros 2 quartos para transplantados com banheiros e mini cozinha, 2 cozinhas para atender pacientes e funcionários, refeitório, área de convivência dos pacientes e acompanhantes, lavanderia, área de convivência dos funcionários, 1 cozinha industrial, 1 cantina, 2 bazares, 1 estoque de alimentos, 1 almoxarifado, área administrativa, auditório com audio/vídeo com capacidade para 125 pessoas, sala de artesanato, sala de informática, salão de beleza, telemarketing, sala de descanso, brinquedoteca, adoloteca e ampla área verde. A AACC fica na Av. Ernesto Geisel, 3475.

Veja Também

Comentários