DETRAN | Terça, 25 de Julho de 2017 - 13:32 Servidores do Detran doam sangue em comemoração ao dia do motorista O Detran, por meio do Serviço Social, realiza a campanha de doação de sangue coletiva três vezes ao ano. O objetivo é fazer com que os servidores tenham a doação de sangue como um hábito.