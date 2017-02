Servidores da saúde recebem pagamento integral no Rio

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informo hoje (23) que pagará aos funcionários ativos da pasta nesta sexta-feira (24). A medida regulariza o salário de cerca de 9 mil profissionais que atuam na sede da secretaria e nas unidades de saúde da rede estadual, no total de R$ 9,8 milhões, com recursos da pasta.

O depósito em parcela única, referente a janeiro, complementará a primeira parcela paga, no valor de R$ 577. As datas e valores do calendário de pagamentos dos 29% dos servidores ativos, inativos e pensionistas foram alterados ontem (22) para os que ainda não receberam salários e vencimentos de janeiro, devido ao bloqueio judicial de R$ 220 milhões nas contas do estado, que deixou de pagar a dívida com a União.

Para esses servidores, a primeira parcela, de R$ 577, foi paga ontem, de acordo com o governo. A segunda parcela, agendada para 3 de março, no valor de R$ 462, foi adiada para o dia 10, e teve o valor reduzido para R$ 295.

