Servidores da SAD pactuam entregas para 2019

Campo Grande (MS) – Os servidores da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) se reuniram nesta quarta-feira (16.4) para apresentação do planejamento anual da pasta e assinatura dos contratos internos de gestão.

Durante o ato, o Secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka destacou a importância do planejamento, e enalteceu o trabalho desenvolvido pela equipe nos anos anteriores: “Instrumento importante adotado na gestão do nosso governador Reinaldo Azambuja, os contratos internos têm como proposta estabelecer metas que serão convertidas em benefícios diretos à população. Me sinto honrado por fazer parte de uma equipe que nos últimos quatro anos superou 90% das metas internas” elogiou Hashioka.

Os contratos preveem 29 entregas nas áreas de, orçamento e finanças, compras e materiais, patrimônio e transporte, gestão de documentos e imprensa oficial, gestão de carreiras e gestão de pessoas, gestão da vida funcional, folha de pagamento, gestão estratégica e desburocratização, comunicação, e Fundação Escola de Governo.

Pactuados entre servidores denominados “gerentes de iniciativa” e o titular da secretaria, as metas são indispensáveis na execução das entregas que o Governo faz. “O contrato interno é um desdobramento do contrato de gestão firmado entre o Governador Reinaldo Azambuja e os secretários. A única diferença é que nesse caso, são metas alinhadas entre os gerentes de iniciativa e o titular da pasta” explicou a coordenadora de gestão estratégica da SAD, Hosilene Lubacheski.

Na mesma linha, o Superintendente de Gestão Estratégica, Thanner Castro Nogueira, destacou o principal objetivo da iniciativa utilizada desde 2015 pela gestão estadual. “A ideia do contrato de gestão é apontar a direção que o Governo do Estado quer tomar. Isso não acontece sem comunicação, então momentos como este, são de suma importância para o andamento das iniciativas” pontuou.

Durante o encontro foram apresentadas treze iniciativas que irão integrar o contrato de gestão do Governo do Estado para 2019, e os gerentes responsáveis por cada projeto. São elas; a implantação do ponto eletrônico no âmbito do poder executivo estadual; Modelar e integrar os processos do Programa de Gestão por Competência; Executar o Programa de Desenvolvimento de Liderança em quatro secretarias; Implantação do Termo de Referência Online; Modelar e integrar o planejamento de compras e instrumentos orçamentários; Institucionalizar o modelo de gestão estratégica do patrimônio; Execução do MS Mais Simples; Implantar a pós graduação lato sensu na área de gestão de pessoas; executar o Programa de Qualidade de Atendimento ao Público no Hospital Regional e Hemosul; Reestruturação da Perícia Médica; e Implementação do Senso com biometria.

O cronograma da gestão estratégica, conta com acompanhamento e monitoramento mensal das metas estipuladas para cada equipe.

