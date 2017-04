Servidores da prefeitura de Caarapó vão receber os valores retroativos do reajuste salarial no dia 15 de maio

O prefeito Mário Valério (PR) informou nesta quinta-feira (27) que a prefeitura vai pagar os valores retroativos a janeiro deste ano, decorrentes do reajuste salarial dos servidores municipais, junto com a quinzena de maio, que será liberada em torno doa dia 15 do mês que vem. O projeto que reajusta os salários dos funcionários em 7,6% foi aprovado pela Câmara de Vereadores na última terça-feira (25) e encaminhado ao Poder Executivo no dia seguinte. Como o projeto deve ser sancionado (assinado pelo prefeito, dizendo que concorda com a proposta) e publicado na imprensa oficial do município, não houve tempo de processar a folha de pagamento com os valores do reajuste. Já os recursos da folha de pagamento de abril – 60% restantes – estão sendo depositados nas agências bancárias nesta data (27).

Entre os municípios de Mato Grosso do Sul, Caarapó se destaca pelo índice de reajuste salarial concedido. O reajuste de 7,6% está acima da inflação de 2016, que foi de 6,58%. “A nossa intenção era conceder um aumento maior, mas as finanças municipais e os limites legais nos impedem”, disse Mário Valério, que lamenta a queda nos níveis da arrecadação municipal.

O valor do reajuste salarial, que beneficia todos os servidores municipais, é decorrente de entendimento entre os poderes Executivo e Legislativo. Segundo o presidente da Câmara, André Nezzi (PDT), o desejo era conceder um reajuste maior, porém as atuais condições pelas quais passa a economia nacional, e que atinge os municípios, permitiu que o máximo concedido fosse os 7,6%”.

Nesse sentido, Mário Valério destacou a participação do Poder Legislativo na defesa dos servidores municipais. “A Câmara tem sido parceira do Poder Executivo e está entendendo a situação financeira por que passam os municípios, atingindo também Caarapó”, argumentou, acrescentando que os níveis de reajuste concedidos representam “o limite da atual capacidade financeira do município”.

A administração do prefeito Mário Valério, que está no segundo mandato, tem mantido rigorosamente em dia o pagamento dos salários dos servidores municipais. “Quem trabalha tem que receber. Essa é a nossa obrigação, um compromisso que vamos manter”, concluiu o prefeito de Caarapó.

