Servidores da Assistência Social recebem certificados do curso de Gestão Pública

Cerca de 80 servidores municipais, que atuam como gestores nas unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), receberam nesta quarta-feira (28) os certificados do curso de “Gestão Pública – Repensando Princípios da Legalidade, Eficiência e Eficácia”, que abordou durante 20 horas/aula no mês de novembro, temáticas voltadas para uma gestão ética e eficiente.

Durante a entrega dos certificados, que aconteceu no auditório do Instituto Municipal de Previdência Social (IMPCG), o prefeito Marquinhos Trad falou sobre o desafio dos servidores que atuam na assistência social da cidade. “Vocês têm uma nobre missão, que é cuidar das pessoas. A disposição de participar desse curso demonstra o respeito que vocês têm para com a nossa população. Vocês vieram em busca de mais qualificação para melhorar a administração pública”, disse o prefeito.

A vice-prefeita Adriane Lopes, fez questão de lembrar o empenho do município em, apesar do atual momento de crise, promover a capacitação do servidor público, cujo valor será agregado em seu trabalho. “A capacitação é importante porque possibilita que se desenvolva o pensamento crítico acerca do papel de cada um como parte de uma instituição e, ao mesmo tempo, permite dimensionar se as atividades exercidas atendem a finalidade social a que se propõe. Apesar de não dispor de recursos suficientes para investir em capacitações da maneira como gostaríamos, o município tem buscado alternativas para garantir que os servidores públicos possam adquirir novos conhecimentos em suas áreas e em outras áreas enxergando a administração pública como um conjunto de fatores”, ressaltou Adriane.

O curso foi oferecido pela Secretaria Municipal de Gestão (Seges), por meio da Escola de Municipal de Governo de Campo Grande, e abordou os seguintes temas: Liderança, Desenvolvimento de Equipes, Relacionamento Interpessoal, Pressupostos Legais da Gestão, Ética no Serviço Público e Planejamento Estratégico Participativo.

O secretário municipal de Gestão, Agenor Mattiello, afirmou que os servidores públicos municipais de Campo Grande têm demonstrado interesse em se reinventar e aprimorar o conhecimento para a melhoria do atendimento nos órgãos públicos da capital.

“Felizmente, o servidor de Campo Grande tem buscado estudar e aprender cada vez mais. Eles também se preocupam com a qualidade do serviço que prestam à nossa população e, prova disso, foi o comprometimento com esse curso, que promoveu, entre uma série de temas, o conhecimento comportamental para lidar com as demandas na assistência social”, disse o secretário de Gestão.

O secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes, explicou que o curso foi solicitado pela SAS, a fim de atender uma necessidade da atualização do serviço público no Brasil e tem como objetivo discutir os fundamentos legais e teóricos de uma gestão eficiente e eficaz. “A população entendeu que a prestação de bons serviços é direito dela e passou a cobrar pela qualidade dos atendimentos e, com isso, tem acompanhado de perto essa questão, exigindo cada vez mais um aprimoramento da gestão, para que seja eficiente e eficaz. E o curso atinge esse objetivo”.

O coordenador do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Leila Jallad Dias, Fábio Luiz Barros Duarte, confirmou a afirmação do secretário e disse que vai adotar uma nova postura a partir de tudo o que aprendeu durante o curso. “Estamos em constante evolução e é indispensável essa busca do novo, do conhecimento daquilo que pode melhorar o nosso dia a dia. Os temas abordados nesses dias de curso permitiram uma renovação na maneira de pensar e de agir dentro das unidades nas quais trabalhamos. Esses dias me permitiram adotar uma nova visão estratégica da administração pública, a partir do estudo sistemático e aprofundado da realidade administrativa do município”.

Já o coordenador do Cras do Bairro Estrela Dalva, Luciano Borges, disse que sairá do curso mais seguro nas tomadas de decisões em sua unidade. “Aprendemos técnicas importantes para adotar na rotina do nosso trabalho, tanto administrativa, como interpessoal, no relacionamento da equipe e também na maneira que fazemos o acolhimento às pessoas que procuram pelos serviços do Cras”.