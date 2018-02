Servidores da Agepan recebem programa preventivo de saúde e qualidade de vida

Podem participar do programa todos os servidores beneficiários da Cassems, adultos e da ativa - Foto: Gizele Oliveira

Colaboradores da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) recebem nesta terça-feira (20) mais uma edição do Viva Saúde – Programa de Inclusão de Hábitos Saudáveis no Dia a Dia. A ação acontece por iniciativa da Diretoria de Administração e Planejamento, por meio do setor de Recursos Humanos, com a parceria da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), responsável pela execução do programa. A finalidade é promover a saúde e prevenir riscos de doenças como as cardiovasculares, estimulando a melhoria na qualidade de vida.

O programa envolve a prevenção primária, com uma manhã inteira de atendimento englobando palestras, triagem clínica e monitoramento físico. A atividade acontece na própria sede da Agência, em Campo Grande, com facilidade de acesso a todos os funcionários.

A partir dessa etapa, conforme os resultados da triagem e o interesse dos trabalhadores, é desencadeada a etapa de prevenção secundária, que direciona cada um para eventual acompanhamento conforme o risco apresentado.

Podem participar do programa todos os servidores beneficiários da Cassems, adultos e da ativa.