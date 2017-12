Servidores classificam curso do Siconv como excelente e reforçam dinâmica da metodologia do Governo de MS

A rodada de Dourados conta com a participação de 35 servidores vindos de nove diferentes municípios. - Fotos: Assessoria / MS GOV

Os servidores públicos que participam da 8ª rodada da capacitação da Rede Siconv (Sistema de Convênio do Ministério do Planejamento), oferecida pelo Governo do Estado estão bastante motivados com a novidade. Para grande parte deles, a metodologia ensinada no treinamento desburocratiza grande parte do processo de formalização de convênios e revela novas possibilidades para o desenvolvimento dos municípios.

O funcionário da prefeitura de Caarapó e agente de desenvolvimento do Sebrae, José Carlos, disse que o curso é excelente e que vem para aprimorar o conhecimento, além de revelar infinitas possibilidades. “É meu primeiro contato com essa ferramenta. Estou achando muito gratificante a oportunidade de aprimorar conhecimento e ao mesmo tempo ajudar o nosso município a conseguir mais recursos. A dinâmica dos nossos instrutores é excelente, ajuda muito a didática que eles utilizam no nosso aprendizado. É muita prática. Isso facilita o entendimento. Tenho certeza que esse curso vem agregar muita coisa boa para o desenvolvimento do nosso estado”.

Para o secretário de Planejamento e Desenvolvimento da prefeitura de Angélica, Daniel Mendes, o curso traz inúmeras novidades que podem ser realizas pela gestão e, principalmente, abre um campo vasto para captação de recursos nas mais variadas áreas. “São informações que vem incrementar, nos revelar um campo maior de atuação. Acredito que com o Siconv podemos investir mais na área humanitária, sem esquecer da infraestrutura, claro, mas levar mais ações sociais para nossa população proporcionando assim mais qualidade de vida, emprego e qualificação aos jovens, apoio à agricultura familiar, entre dezenas de outras ações. Tenho certeza que todos temos a ganhar com o aprendizado dessa metodologia”.

A servidora da prefeitura de Dourados, Elainne Maria E. Peres Pereira, conta que já conhecia o sistema de convênios do Governo Federal, mas que nunca havia manuseado a ferramenta. “Nunca tinha cadastrado nenhuma proposta e estou impressionada com a facilidade de trabalhar com o Siconv. Quando a gente vê, acredita que é uma burocracia sem fim. Nesse curso nos é ensinado caminhos que eu jamais tinha ouvido falar. É uma ferramenta excelente de apoio à gestão. Na minha avaliação, esse curso mostra a preocupação do Governo do Estado em auxiliar o desenvolvimento dos municípios, não só entregando obras, mas ensinando os servidores para tornar as prefeituras cada vez mais preparadas”.

O responsável pelas capacitações, servidor da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Luis Carlos Morente, explica que a metodologia disseminada trabalha bastante com a prática. “Nós ensinamos como utilizar o sistema de uma forma mais simples. Todos os participantes são conduzidos por nós a fazer um tour orientado pelo Siconv, enquanto vamos explicando os itens a serem seguidos e tirando dúvidas. Nossa intenção é que os recursos disponíveis possam ser bem geridos e proporcionar cada vez mais serviços e bens à população”.

O treinamento é fruto da parceria entre Governo do Estado; Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão; e Sebrae. Ao todo participam 35 gestores dos municípios de Dourados, Itaporã, Fátima do Sul, Douradina, Laguna Carapã, Ponta Porã, Antônio João, Carapó e Juti.

Rede Siconv

A 8ª rodada dos seminários do Sistema de Convênios (Siconv), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão foi realizada em Dourados nos dias 5 e 6 de dezembro. A capacitação teve como objetivo treinar gestores municipais para elaborar propostas para angariar recursos federais.

O Siconv foi criado em 2008 para administrar as transferências voluntárias de recursos da União em convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e também com as entidades privadas sem fins lucrativos. A utilização do sistema contribui para a desburocratização da máquina pública e viabiliza investimentos para a educação, saúde, infraestrutura, emprego e outros setores que atendem diretamente a população.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o custo-benefício das capacitações realizadas na gestão estadual tem sido altamente satisfatório em relação ao número de convênios formalizados e a melhoria da qualidade de vida da nossa população. “Agora, nossos técnicos estão disseminando a metodologia inédita com os gestores dos 79 municípios. Muitos gestores capacitados nos cursos da Rede Siconv já conquistaram importantes convênios para seus municípios, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores de sua região. Temos certeza que a capacitação dos servidores é ponto fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado”, finalizou Reinaldo Azambuja.