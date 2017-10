Servidores celebram Dia do Servidor Público com atividade física e apresentação do grupo Sampri

Campo Grande (MS) – Uma manhã diferente para os servidores de Mato Grosso do Sul. Para celebrar o Dia do Servidor Público, comemorado anualmente dia 28 de outubro, centenas de servidores estiveram com suas famílias, no sábado (28.10) no Parque dos Poderes. Organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), a 8ª etapa do Circuito de Caminhada do Servidor contou com uma programação especial. Mais do que a prática de atividade física e a integração cultural, o servidor pode desfrutar de um momento de lazer e descontração com a família.

Além das atividades esportivas, com aulão de alongamento ministrado pelos profissionais da academia Via Olímpica e a caminhada orientada de 4km, o evento contou com atividades diversificadas como massagens, orientação nutricional para aquisição de hábitos alimentares e exames médicos como: pesagem, percentual de gordura/IMC, aferição biométrica e de glicemia. Para as crianças foi montado um espaço kids com monitores. Os participantes também puderam levar para casa, camisetas, squeezes e mudas de plantas.

Responsável pelas ações da Semana do Servidor, o secretário da SAD, Carlos Alberto de Assis, pontuou que a ação reflete o compromisso do Governo do Estado em investir na qualidade de vida do servidor. “É uma caminhada que reúne todos os servidores, independente da secretaria ou do cargo, sejam superintendentes, secretários, comissionados ou efetivos. Então, você tem uma mistura que gera uma aproximação e um vínculo entre os servidores, e essa integração vai refletir diretamente no aprimoramento da máquina e, consequentemente, no serviço que é prestado ao cidadão”, concluiu.

Bruna Fernandes, servidora da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), aproveitou para levar os dois filhos, Miguel e Maitê, 7 e 4 anos (respectivamente). “Chegamos 8h30, atrasamos um pouquinho por causa deles, para acordar cedo no sábado, mas está muito legal, principalmente pela parte infantil, muito bem estruturada para eles. É a segunda caminhada que estamos prestigiando. A caminhada é importante não só pela integração, mas pelo cuidado com a própria saúde. Com as crianças também, é importante que elas tenham esse hábito de praticar exercícios”, pontuou.

Atleta e servidor da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Claudionor da Silva, que neste ano conquistou o Campeonato Brasileiro e o 3º lugar no Mundial de Jiu Jitsu em Las Vegas, destacou que a prática de atividade física é a sua vida. “Faço musculação, Jiu Jitsu e corrida. É um incentivo muito bom porque o esporte hoje é importantíssimo para a qualidade de vida. E são iniciativas como essa do Governo que promovem uma conscientização no servidor”, destacou.

Participante de todas as edições da Caminhada do Servidor, o servidor aposentado Gabino Lino, 63 anos, lembrou que o exemplo é fundamental para que os filhos e netos também desenvolvam o hábito da atividade física. “Já são oito caminhadas e quero participar das próximas oito. E essa edição foi especial. Além da atividade, da integração, ainda pudemos curtir um sambinha no final. Só temos a agradecer ao Governo do Estado por esse carinho”, pontuou.

No total, 25 prêmios, entre kits churrasco, poupança no valor de R$ 300, garrafas térmicas oferecidos pelo Sicredi, planos mensais e semestrais da academia Via Olimpica, cafeteira e ventilador oferecidos pela Cassems e peças para prática de atividade física da LevonFit, foram sorteados entre os servidores participantes.

Muda de Aroeira

Em alusão aos 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul, o secretário Carlos Alberto Assis aproveitou o evento para plantar uma muda de Aroeira, no canteiro em frente a Governadoria. “Nem todas as pessoas entendem a importância do significado de uma árvore, especialmente como essa espécie que vive mais de 100 anos. Que essa aroeira cresça forte como nosso amor por este Estado”, destacou.

Veja a galeria de fotos.

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella