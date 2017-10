Servidores aprovam curso que ensina captar dinheiro do Governo Federal para alavancar municípios

Com metodologia inédita, Governo de MS está disseminando capacitação para os 79 municípios do Estado.

Aquidauana (MS) – Os servidores que estão participando da 6ª edição da capacitação da Rede Siconv (Sistema de Convênios do Ministério do Planejamento), em Aquidauana, estão muito satisfeitos com a metodologia disseminada pelos técnicos do Governo do Estado. Ao todo 33 funcionários de oito prefeituras participam do curso que tem por objetivo capacitar servidores para elaborar e gerir propostas com o objetivo de angariar recursos da União.

Para a servidora da Secretaria de Educação da prefeitura de Aquidauana e socióloga, Débora Machado Castro, a falta de técnicos habilitados para operar o sistema é uma dificuldade que começa a ser sanada com essa iniciativa. Além disso, Débora pondera que as prefeituras necessitam de reforço de caixa, para atravessar esse momento de crise financeira.

“Não trabalho como gestora de convênios, mas estamos aqui em um grupo grande de servidores justamente para organizar esse setor. Como o caixa das prefeituras, de uma forma geral, está enfraquecido, a alternativa é captar dinheiro de outras fontes que não somente os impostos municipais. Articulação política nosso município tem, o que precisamos são de técnicos habilitados. O treinamento oferecido pelo Governo em parceria com a Assomasul [Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul-Geral] é extremamente didático e de fácil aprendizado. Só temos a parabenizar a inciativa e aguardar que os treinamentos não parem por aqui”, afirmou.

O servidor da Secretaria de Indústria, Produção e Comércio da prefeitura de Corumbá, Edson Panes de Oliveira Filho, conta que junto com outros colegas de trabalho vinha há algum tempo tentando operar o sistema de forma autodidata. Com a capacitação, Edson diz que o Siconv deixa de ser esse “bicho papão” para se transformar em um grande aliado da gestão de seu município.

“Estamos trabalhando intensamente para organizar nosso setor de convênios. Temos alguns servidores que já faziam esse serviço, remanescentes da gestão passada. Nossa ideia é aumentar o número de funcionários capacitados para captar, cada vez mais, recursos. As explicações do professor Morenti facilitaram e muito a vida da gente. Ficou tudo muito mais claro e tranquilo. A Segov [Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica] e a Assomasul estão de parabéns. Essa ação vem para atender as necessidades das prefeituras em geral e levar muito mais qualidade de vida aos moradores do nosso estado”, comemorou.

O governador Reinaldo Azambuja parabenizou os servidores pela participação e disse que os grandes beneficiados serão os próprios moradores dos municípios e da região onde vivem. “Ficamos muito contentes em ver a participação maciça e o interesse dos servidores em levar o desenvolvimento para as suas regiões. Muitos gestores que receberam a capacitação dos nossos técnicos já conquistaram importantes convênios para seus municípios. Temos cada vez mais certeza que a capacitação dos servidores é ponto fundamental para o desenvolvimento do nosso Estado. Nosso compromisso com a população sul-mato-grossense passa por investir cada vez mais nas pessoas”, declarou o governador Reinaldo Azambuja.

O prefeito de Bataguassu e presidente da Assomasul, Pedro Arlei Caravina, frisou a mudança ocorrida no município que administra, depois que os técnicos começaram a trabalhar com o sistema. “Graças aos convênios federais, a realidade da nossa população é outra. Conseguimos construir postos de saúde, recapear avenidas, internet gratuita nas praças públicas, projetos sociais para os jovens, ações de capacitação de mão de obra para mulheres, assentados, escolas, enfim, uma gama muito grande de melhorias que se tivesse que contar apenas com recursos do caixa da prefeitura não seria possível realizar. Nossa meta é incentivar cada vez mais prefeituras a levar melhores condições de vida a nossa população em todos os cantos desse estado”, pontuou.

Parceria para o desenvolvimento

A capacitação é fruto da parceria entre Governo de MS, por meio do escritório de parcerias estratégicas da Segov, Associação dos Municípios e Sebrae. De acordo com o assessor técnico da Segov, Luiz Carlos Morenti – responsável pelas capacitações – o treinamento é inédito e abrange desde a elaboração de projetos até a gestão e prestação de contas.

No início da gestão do governador Reinaldo Azambuja, em 2015, 151 servidores do Estado foram capacitados para elaborar propostas e gerir convênios federais. A medida rendeu ao Governo de MS o primeiro lugar no Brasil em captação de recursos da União no ano de 2016. Com os números expressivos, o Governo fechou uma parceria com a Assomasul para disseminar a capacitação aos 79 municípios. Com a rodada de Aquidauana, gestores de 57 municípios já estão capacitados para elaborar propostas e administrar as transferências de recursos da União.

Diana Gaúna – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)



Fotos: Assessoria