Servidores aposentados são homenageados com diploma de Mérito Funcional

Campo Grande (MS) – O reconhecimento pelos anos de serviço público dedicados ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul foi o grande destaque da tarde desta terça-feira (22.10) durante a entrega dos diplomas do Mérito Funcional aos servidores aposentados.

O evento organizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), faz parte do calendário de ações em comemoração ao Dia do Servidor e tem o objetivo de enaltecer essa categoria tão importante e necessária ao desenvolvimento do Estado.

Para o secretário de Administração e Desburocratização, Roberto Hashioka, fica o sentimento de gratidão a todos os homenageados. “Agradecemos por terem dedicado parte de suas vidas com tanta devoção, fidelidade, lealdade, responsabilidade. Por isso, Mato Grosso do Sul é um dos melhores estados para se viver”, destacou.

Na mesma linha, o delegado aposentado da Sejusp, André Matsushita Gonçalves, reforçou a relevante contribuição da função pública à sociedade durante os anos percorridos até a aposentadoria.

“Percebemos que somos importantes para uma infinidade de pessoas, que nosso trabalho é imprescindível para o bem-estar social e que nossas ações trazem dignidade e cidadania. Nos apaixonamos pela função pública e, com galhardia e determinação, prosseguimos em nossa missão interruptamente por 30 anos até a chegada de nossa aposentadoria”.

Dos 1002 homenageados, 80 se aposentaram em dezembro de 2018 e 922 no período entre janeiro a setembro de 2019, e estão distribuídos entre 78 municípios de Mato Grosso do Sul, sendo 499 servidores de Campo Grande, 70 de Dourados, 32 de Três Lagoas e 21 de Ponta Porã.

Os aposentados faziam parte do quadro de servidores dos seguintes órgãos: AEM (2), Agepen (32), Agesul (28), Agraer (13), CBMMS (53), CGE (2), Detran (14), DGPC (34), Fundect (1), Fundtur (3), Funsau (5), Iagro (13), Imasul (1), Jucems (3), PGE (4), PMMS (200), SAD (12), SED (431), Sedhast (15), Sefaz (59), Segov (8), Seinfra (1), Sejusp (23), Semagro (2), SES (34), UEMS (8), Funtrab (1).

MÉRITO FUNCIONAL

Instituído por meio do decreto n. 14.182/2015, o Diploma de Mérito Funcional foi criado com objetivo de reconhecer o trabalho de servidores públicos que dedicaram toda trajetória profissional a serviços prestados a sociedade.

Ana Letícia Gaúna – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: Edemir Rodrigues