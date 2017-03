Servidoras do TCE-MS têm tarde especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

A celebração da data reuniu as servidoras no auditório da Escola Superior de Controle Externo (Escoex) na tarde de ontem (10) / Divulgação/Assessoria

A celebração da data reuniu as servidoras no auditório da Escola Superior de Controle Externo (Escoex) na tarde de ontem (10), para uma reflexão sobre valores, violência, lutas e direitos da mulher, com palestras, sorteio de brindes, sessões de massagens com fisioterapeutas, aferição de pressão arterial, exames para medir o índice de massa corporal e dicas de moda.

A presidente da Escoex, conselheira Marisa Serrano, deu as boas vindas às servidoras presentes e lembrou que a maior parte dos funcionários do TCE-MS são mulheres. “A gente tem que saber dosar nossas atividades. Não é porque estamos em um Tribunal de Contas que não vamos poder pensar na vida cotidiana. É por isso que a gente pensou em proporcionar um momento de reflexão, pensar no que conquistamos e o que poderíamos fazer para ter uma vida melhor”, destacou a conselheira.

E para abrir a reflexão sobre a questão da violência, a doutora Zaira Lopes, psicóloga, apresentou um trabalho realizado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em parceria com a psicóloga Monica Mendonça - “O amor encarcera? Um estudo sobre a mulher e o delito”, que trata do universo feminino das mulheres encarceradas. Segundo a pesquisa houve um aumento de 567% no número de mulheres encarceradas no Brasil nos últimos treze anos, quase sempre, por conta do tráfico de drogas.

A estilista Nayara Barbosa e o coach Julian Medina, especialistas em estilo e moda, brindaram as servidoras com dicas sobre as tendências e o tipo de roupa adequada para algumas ocasiões. Eles apresentaram o chamado “dress code”, ou código de vestir, mostraram a importância de uma imagem positiva na vida profissional e pessoal, e deram sugestões sobre o que usar em um ambiente de trabalho. Para Nayara, “o espelho deve ser sempre o melhor amigo da mulher. Você tem que olhar e se gostar”.

Radiante, a servidora Viviane Biscaia Ribeiro de 34 anos, que há nove deles trabalha no Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul fechou a tarde com a apresentação do resultado da promoção “Dia de transformação”. Ela foi contemplada em um sorteio que presenteou a servidora com penteados, maquiagem e sessão de fotos. “Estou muito emocionada, me sentindo uma princesa. Agradeço muito o Tribunal por essa oportunidade”.

A comemoração do Dia Internacional da Mulher faz parte das ações do TCE-MS pela valorização e reconhecimento à capacidade e conquistas da mulher. A programação deste ano foi lançada pelo presidente da Corte de Contas, conselheiro Waldir Neves, na sessão do Pleno da quarta-feira quando o presidente reafirmou o compromisso do Tribunal com a saúde, a qualidade de vida e o progresso das servidoras. “Cada vez que a mulher conquista mais direitos, a sociedade avança mais um passo rumo ao desenvolvimento. É gratificante chegar a esse Tribunal e ver a presença feminina em quase todos os setores da nossa Corte, e principalmente constatar o altíssimo grau de qualificação das nossas servidoras.”

