Servidor: veja passo a passo para fazer exame de coronavírus pelo plano de saúde

O teste sorológico pode ser realizado através de amostras de plasmas, sangue ou soro - (Foto: Reuters)

O teste sorológico para diagnóstico de Covid-19, aquele realizado a partir de amostras de sangue, soro ou plasma, entrou no rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde na semana passada, conforme determinação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Esse tipo de exame, de pesquisa de anticorpos IgA, IgG ou IgM (com Diretriz de Utilização), detecta a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após exposição ao vírus e é indicado a partir do oitavo dia de início dos sintomas.

No Mato Grosso do Sul, servidores atendidos pela Cassems podem realizar o exame a partir de um pedido justificado por um médico, conforme determina a ANS. Para autorização desse teste de Covid-19 é necessário, ainda, que o paciente tenha sintomas de síndrome gripal.

Aqueles que têm solicitação médica podem enviar o pedido nos canais de transcrição de exames: pelo e-mail transcricao.exames@cassems.com.br e pelo whatsapp (67) 99242-1766.

Pedidos autorizados no sistema aparecem no Aplicativo do Beneficiário. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque Dúvidas Coronavírus: (67) 4001-6950 (Campo Grande das 7h às 18h) e (67) 3033-8350 (Dourados das 7h às 18h).

Na Capital, a coleta é agendada na rede própria e no interior pode ser realizada nos hospitais Cassems ou em laboratórios credenciados.