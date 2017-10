Servidor público estadual terá semana com programação especial

Campo Grande (MS) – Para celebrar o Dia do Servidor Público – 28 de outubro -, o Governo do Estado fará uma programação especial de 23 a 30 de outubro, voltada especialmente aos funcionários públicos vinculados aos órgãos, fundações e autarquias da administração estadual. Serão oferecidas atividades como shows da banda Beatles Maníacos, Grupo Sampri e Alzira e Tetê Espíndola, palestras, sorteio de prêmios e ações de saúde e lazer, todas inteiramente gratuitas. A organização do evento está a cargo da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

A programação começa na segunda-feira (23.10), com homenagem especial aos servidores ativos há 40 anos no serviço público. A solenidade, que acontece a partir das 15h no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, é também uma alusão aos 40 anos de criação de Mato Grosso do Sul. Aproximadamente 130 servidores serão homenageados com honrarias e a entrega de peças em madeira pantaneira.

No dia seguinte, o servidor ganhará um novo canal de comunicação: MS no Rádio. O aplicativo de rádio que estará disponível para todos os servidores, via web e celular, terá boletins especiais e uma programação totalmente voltada para o funcionalismo. Também será lançado o projeto piloto “Alô Servidor”, na SAD. O ato de lançamento está marcado para às 9h, no auditório da Governadoria.

Para premiar ideias e práticas inovadoras de servidores estaduais, a Fundação Escola de Governo entrega na quarta-feira (25), a partir das 9h, no auditório da Governadoria, R$ 24 mil em prêmios por meio da 12ª edição do Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública. A premiação será entregue para os três primeiros colocados em duas categorias: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis.

Na quinta-feira (26.10), será realizada uma palestra com a educadora financeira, mestre em Teologia e Filosofia pela Universidade Mackenzie, Andreza Stanoski, que abordará entre outros temas, como o Marketing, a publicidade e outras áreas utilizam-se dos atalhos mentais e dos erros sistemáticos humanos para incentivar o consumo. Aberta para todos os servidores, a palestra está prevista para às 8h, no auditório do Tribunal Regional do Trabalho.

O Rock dará o tom no Sunset Servidor que será realizado no estacionamento em frente à Governadoria na sexta-feira (27.10), a partir das 17h. O show ficará por conta da banda Beatles Maníacos e o servidor ganhará um final de expediente diferente.

Com animação do grupo Sampri, os servidores terão uma manhã de lazer e atividade física no sábado (28.10), com o 8º Circuito de Caminhadas do Servidor, a partir das 8h com saída em frente ao estacionamento da Governadoria. Além do circuito, o evento contará com espaço kids, aulas de alongamento e ritmos, quick massagem, serviços de aferição de pressão, distribuição de camisetas e mudas de plantas, além do já tradicional sorteio de prêmios.

Na segunda-feira (30.10) para encerrar a programação um grande show regional com Alzira e Tetê Espíndola, referências da nossa música regional. O evento que será aberto para todos os servidores, terá sorteios de vários prêmios.

“A programação é uma forma de homenagearmos nossos servidores que se empenham todos os dias, e desempenham suas funções com paixão e comprometimento, superando as dificuldades e servindo a população. Colaboradores valorosos que colocam a arte de servir, acima de tudo, e que não medem esforços, doando um pouquinho de si, para construir o nosso Mato Grosso do Sul de oportunidades”, define Carlos Alberto de Assis.

23/10, 15h

Auditório Germano de Barros

Homenagem Servidor Ativo – 40 anos

24/10, 15h

Governadoria

Lançamento Rádio do Servidor, “Alô Servidor”

25/10, 9h

Governadoria

Solenidade de Entrega do XII Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública

26/10, 8h30

Auditório do Tribunal Regional do Trabalho (Parque dos Poderes)

Palestra: Educação Financeira com Andreza Stanoski

27/10, 17h

Sunset Servidor

Show Beatles Maníacos

Parque dos Poderes (Estacionamento em frente a Segov)

28/10, 8h

8º Circuito de Caminhadas do Servidor de MS (Sorteio de Prêmios)

Animação: Grupo Sampri

Parque dos Poderes (Estacionamento em frente a Segov)

30/10, 18h

Show Regional com Alzira e Tetê Espíndola (Sorteio de Prêmios)

Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo

Rejane Monteiro – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)

Foto: David Majella