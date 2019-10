Servidor público estadual terá semana com programação especial

Campo Grande (MS) – Para celebrar o Dia do Servidor Público – 28 de outubro -, o Governo do Estado fará uma programação especial entre 14 e 26 de outubro, voltada especialmente aos funcionários públicos vinculados aos órgãos, fundações e autarquias. Serão oferecidas atividades como shows da banda Sambô, palestras, sorteio de prêmios e ações de saúde e lazer, todas inteiramente gratuitas. A organização do evento está a cargo do Escritório de Gestão Política da Capital, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

Grupo Sambô se apresenta nesta segunda, às 18h

A programação terá início na segunda-feira (14.10), às 14h30, com assinatura de convênio com diversas entidades representativas do comércio da Capital para concessão de descontos aos servidores até 40%. Às 18h, as comemorações continuam com show da banda Pop Rock Sambô. Formada na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, a banda mistura o samba com diversos outros estilos musicais, como o rock e o Pop, que resultam em um estilo próprio a que deram o nome de “Rock Samba”. Além disso, a banda se tornou conhecida inicialmente por interpretar versões covers de artista nacionais e internacionais com instrumentos típicos de uma roda de samba.

Na segunda-feira, dia 21, abrindo oficialmente a semana de atividades para o Servidor, a Liderança que constrói Talentos será tema de palestra da embaixadora do esporte, Virna Dias, um dos principais nomes do voleibol brasileiro. Com muito conteúdo e irreverência, Virna falará sobre a sua trajetória no vôlei, desde o início da carreira até a Seleção Brasileira de Vôlei, passando por todos os desafios, frustrações e superações. A campeã contará os bastidores do vôlei brasileiro com lições sobre dedicação, força de vontade e trabalho em equipe, liderança e planejamento. O evento terá início às 9h, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, auditório Germano de Barros.

Embaixadora do esporte, Virna Dias

Na terça-feira, dia 22, a homenagem é especial aos servidores que contribuíram por décadas à administração pública. A solenidade, que acontece a partir das 14h no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, irá homenagear os servidores que estão deixando o serviço público, com a aposentadoria. Aproximadamente 980 servidores serão homenageados com honrarias e a entrega do Diploma de Mérito Funcional.

No dia seguinte (23.10), será realizada uma palestra com a educadora financeira, mestre em Teologia e Filosofia pela Universidade Mackenzie, Andreza Stanoski, que abordará entre outros temas, como o Marketing, a publicidade e outras áreas utilizam-se dos atalhos mentais e dos erros sistemáticos humanos para incentivar o consumo. Aberta para todos os servidores, a palestra está prevista para às 8h30, no auditório do Imasul.

Com objetivo de premiar ideias e práticas inovadoras de servidores estaduais, a Fundação Escola de Governo entrega na quinta-feira (24.10), a partir de 8h30h, no auditório da Governadoria, R$ 24 mil em prêmios por meio da 12ª edição do Prêmio Sul-mato-grossense de Inovação na Gestão Pública. A premiação será entregue para os três primeiros colocados em duas categorias: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis.

A saúde será o tema de sexta-feira. Em parceria com a empresa Lis Dental Prevident, o Governo fará uma ação de blitz educativa em diversas secretarias e autarquias.

“A programação é uma forma de homenagearmos os nossos servidores que se empenham todos os dias, e desempenham suas funções com paixão e comprometimento, superando as dificuldades e servindo a população. Colaboradores valorosos que colocam a arte de servir, acima de tudo, e que não medem esforços, doando um pouquinho de si, para construir o nosso Mato Grosso do Sul de oportunidades”, define o secretário especial Carlos Alberto de Assis.

Rejane Monteiro – Assessoria de Governo e Gestão Estratégica (Segov)