Serviços de TV a cabo, lideram a lista de telefonemas indesejados nos dois primeiros meses em MS

O Procon Estadual afirma que em 2019 foram apresentadas 87 reclamações enquanto nos dois primeiros meses de 2020 já foram realizadas 155 denúncias - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Houve um aumento de denúncias formalizadas por consumidores insatisfeitos com o alto indíce de ligações indesejadas recebidas em seus telefone, se levar em consideração os dois primeiros meses de 2020 comparado ao mesmo período de 2019.

Até o momento em 2020, os serviços mais reclamados foram a SKY (31 denúncias), NET Combo (15 denúncias), TIM e Banco Santander (14 denúncias cada), Claro (13 denúncias) e Vivo (12 denúncias). Entre as outras prestadoras de serviço, também reclamadas no período estão os bancos BMG e Itaú, além da Oi. Como diversos, foram 44 reclamações o que totaliza 155 somente este ano.

O Procon Estadual afirma que em 2019 foram apresentadas 87 reclamações enquanto nos dois primeiros meses de 2020 já foram realizadas 155 denúncias. O sistema Bloqtel (Bloqueio de Telefones para não Recebimento de Telemarketing) faz parte do site procon.ms.gov, e o consumidor pode se cadastrar e promover o bloqueio dos números de telefones quando achar necessário.

As empresas que mais receberam denúncias de incômodo no ano passado foram a Vivo (25 denúncias), Claro (18 denúncias), Bancos Santander (9 denúncias) e Itaú e NET Combo (6 denúncias cada). Além destes, a Oi, Tim e o Banco BMG receberam denúncias. Serviços diversificados integrantes de várias outras áreas de atendimento classificados como “diversos” receberam 19 denúncias, totalizando 87.

“O consumidor não é obrigado concordar com as ligações que recebe de operadoras de telemarketing. Muitas vezes as pessoas se sentem incomodadas sem saber que iniciativa tomar. É para Isso que existe o Bloqtel, que está a disposição do consumidor. Basta que se cadastre”, afirma o superintendente do Procon Estadual, Marcelo Salomão.

Em todo ano de 2019 foram recebidas 361 denúncias. Estabelecido o ranking para o caso, a Claro e a Vivo lideram com 70 e 51 casos, respectivamente. O BMG, a NET e a SKY vêm na sequência com 44, 39 e 33 denúncias. Com ocorrências em menor número estão relacionadas o banco Itaú (24 denúncias), a Tim (17 denúncias), o Santander (14 denúncias) e a Oi (12 denúncias). Na classificação de diversos, foram 57 notificações.