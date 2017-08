Serviços da Funsat Itinerante chegam nas Moreninhas nesta quarta

O programa Funsat Itinerante, realizado pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), estará na próxima semana nos bairros Tiradentes, Nossa Senhora Aparecida, Moreninha II, Aeroporto e São Benedito.

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores, encaminhamentos de vagas disponíveis, orientações sobre emissão de carteira de trabalho (CTPS) e orientação sobre habilitação do seguro-desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

Confira abaixo os locais de atendimento:

Nesta quarta-feira (16.08), o atendimento será no CRAS Moreninha II, localizado na Rua Pariris, nº 330, das 8h às 11h.

Na quinta-feira (17.08), o atendimento será realizado no CRAS Aeroporto, na Rua Rio Galheiros, nº 470, das 8h às 11h.

Na sexta-feira (18.08), as atividades serão realizadas no Centro Comunitário de “São Benedito”, localizado na rua Maria de Jesus s/n, no Jardim Seminário, das 8h às 11h.

Serviço

Para cadastro e encaminhamento de vagas, o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência.

