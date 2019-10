Serviço de "motorista de aplicativo" é regulamentado na Capital

Além do exame toxicológico, a apresentação de certidão negativa de crimes também se tornou indispensável para o credenciamento dos motoristas - Foto: Reprodução

Lei sancionada pelo prefeito Marcos Trad (PSD), na última semana, estabelece um coletivo de exigências para o funcionamento das Operadoras de Tecnologia de Transporte, assim definidas empresas como Uber, 99 e Urban. O prazo para adequação é de 120 dias, ou seja, até o fim de janeiro de 2020.

No conjunto de requisitos fixados pelo Executivo Municipal para a exploração remunerada do transporte individual de passageiros, ganha relevo a obrigatoriedade de os motoristas de aplicativos apresentarem exame toxicológico negativo para o uso de entorpecentes. A exigência é uma das principais bandeiras alteadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) para preservar a segurança de quem ganha a vida atrás do volante e, agora, de quem escolhe o serviço como meio de transporte.

Além do exame toxicológico, a apresentação de certidão negativa de crimes também se tornou indispensável para o credenciamento dos motoristas junto às empresas de aplicativos, que devem, ainda, ter formação específica em condução segura de veículos, atestada por instituição reconhecida pelo Poder Público, com conteúdo e carga horária definidos pela Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito).

Também precisam ter CNPJ e inscrição no Município de Campo Grande. Os motoristas, por sua vez, só podem operar por meio das plataformas autorizadas. E quem explorar o serviço terá, a partir de agora, de pagar o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Ainda de acordo com a nova legislação, as empresas de aplicativos ficam responsáveis pela análise da documentação requerida dos condutores, que precisam ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior, com informação de que exercem atividade remunerada; comprovar contratação de seguro que cubra acidentes pessoais a passageiros e quitação do Seguro Obrigatório Dpvat; estar inscrito como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social ou apresentar inscrição de Microempresário Individual, na forma da Lei Complementar nº 123/2006; conduzir veículo fabricado, no máximo, há oito anos, contados a partir da emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, entre outras exigências.

Do amplo rol de deveres fixados pela nova lei às empresas de Tecnologia de Transporte, também se extrai o compromisso de armazenar, pelo prazo mínimo de 12 meses, levantamento com número total de viagens realizadas, distância percorrida nesses deslocamentos, mapas dos trajetos, valor total de pagamentos efetuados por passageiros, motoristas e veículos que realizaram as viagens, avaliações do serviço feitas pelos usuários e número de motoristas e passageiros excluídos das plataformas digitais. A Agetran poderá requisitar essas informações, para fins de fiscalização do serviço, promoção e regulação de políticas públicas de mobilidade urbana.