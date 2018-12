Serviço 156 agiliza atendimento e informações para os cidadãos

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Coordenadoria Geral de Atendimento ao Cidadão, disponibiliza o serviço 156, que funciona como central telefônica de atendimento ao cidadão. A Prefeitura assumiu a gestão do teleatendimento há um mês, quando o serviço passou a ser realizado por servidores públicos municipais contratados por meio de processo seletivo.

Por meio do 156, o cidadão tem acesso a informações referentes às atividades e atribuições desenvolvidas por todas as secretarias municipais e demais unidades administrativas pertencentes à Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Além de manter os usuários informados sobre a situação e andamento das requisições protocoladas via Fala Campo Grande (http://fala.campogrande.ms.gov.br/ ou o APP), o serviço de teleatendimento pelo 156 também informa o contribuinte sobre os caminhos para que ele chegue até a secretaria ou órgão responsável pela sua demanda, caso a requisição da mesma não possa ser feito através da própria central telefônica.

Ao acionar o serviço, o atendente do 156 realiza uma triagem e identifica se a demanda deverá ser encaminhada diretamente a secretaria ou órgão competente (informando de imediato os caminhos para que a pessoa chegue até esse atendimento) ou, em alguns casos, é gerado um protocolo, pelo qual o cidadão poderá acompanhar os encaminhamentos de seu pedido.

Através do serviço de teleatendimento 156, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30, o contribuinte poderá fazer solicitações, sugestões, reclamações, elogios e denúncias referentes aos serviços das secretarias municipais e demais unidades administrativas pertencentes à Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Confira os serviços disponíveis pelo 156:

Informações e orientações:

• IPTU/ISS/Melhorias;

• Opções de Pagamentos;

• Débito inscrito em dívida ativa-ajuizada;

• Locais de atendimentos;

• Pagamento e valor de IPTU;

• PPI, mutirão, conciliação, fidelidade;

• Sorteios, locais das urnas, locais de pagamentos;

• ISS, taxas, atividades econômicas;

• Pedidos de isenção;

• Melhorias, asfalto;

• Reclamações, reavaliação de valores de imóvel;

• 2ª via da conta do IPTU;

• Orientação em geral sobre IPTU;

• Taxa do lixo;

• Outros serviços e informações referentes às atividades e atribuições desenvolvidas pelas Secretarias Municipais e demais unidades administrativas pertencentes à Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Agendamentos das secretarias da PMCG:

• Retirada da carta de habite-se alvará de construção;

• Expedição de certidão;

• Aprovação de projetos arquitetônicos;

• Regularização de edificação;

• Diferença de categoria e acréscimo de área;

• ISS de área regularizada;

• Agendamento de assuntos correlatos;

• Isenção de IPTU;

• Isenção de ITBI;

• Revisão de dados cadastrais do IPTU;

• Isenção do IPTU de autarquias;

• E outros agendamentos referentes às Secretarias Municipais e demais unidades administrativas pertencentes à Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Disque Denúncia:

• Limpeza de terrenos (lotes vazios);

• Queimadas em terrenos baldios;

• Poda e remoção de árvores sem autorização;

• Invasão de área pública;

• Vendas de lotes sem registros;

• Comércio ambulante em local não permitido;

• Faixas e placas em local não permitido;

• Entulho na calçada atrapalhando a passagem de pedestre;

• Sucata abandonada na calçada;

• Funcionamento de estabelecimento além do horário permitido;

• Lançamento de água servida na calçada;

• Fossa aberta na calçada;

• Poluição hídrica;

• Poluição atmosférica;

• Poluição sonora (estabelecimentos comerciais e empreendimentos);

• Operação de empreendimento sem licença ambiental;

• Ligação clandestina de esgoto na rede de água pluvial;

• Degradação ambiental;

• Poços de captação de água;

• Utilização de logradouro público;

• Muros ou calçadas danificadas, com obstáculos ou ausentes;

• Construções clandestinas ou irregulares;

• Demolição sem autorização;

• Depósito de material de construção ou entulhos de construção na calçada;

• Outras informações referentes às Secretarias.

Disque 118/ Agetran:

• Comunicação sobre vias interditadas;

• Informações sobre passe do estudante;

• Informações sobre linhas, itinerários e horários de ônibus;

• Informações sobre tabela de preços de tarifas de ônibus, táxis e mototaxis;

• Reclamações sobre motoristas de ônibus;

• Reclamações sobre taxistas e moto taxistas;

• Reclamações sobre veículos estacionados irregularmente;

• Solicitação de sinalização viária (pintura de faixa amarela, pintura de faixa de pedestre, solicitação de placas e quebra-molas, etc)

• Solicitação de manutenção de semáforos;

• Informação e acompanhamento de protocolos já registrados;

• Outras informações referentes à Agência.

É importante frisar que, a Central Telefônica 156 apenas registra a solicitação e encaminha, em alguns casos, a solicitação do serviço, porém, não executa o mesmo. Sendo assim, o cronograma e demais informações deverão ser verificadas e acompanhadas diretamente com a própria secretaria ou órgão municipal.