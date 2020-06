Serpro promove concurso de programação sobre covid-19

Tem início hoje (15) o HackSerpro, maratona de programação promovida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) - Foto: Agencia Brasil

Tem início hoje (15) o HackSerpro, maratona de programação promovida pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). O concurso vai até a próxima segunda-feira (22) e reúne profissionais com o objetivo de construir soluções tecnológicas para a redução dos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus.

O desafio reúne pessoas de diversas áreas. A inscrição já foi encerrada e agora as equipes participantes têm uma semana para desenvolver uma aplicação tecnológica voltada aos objetivos do hackaton.

Os vencedores receberão R$ 10 mil. A equipe vice-campeã vai ganhar prêmio no valor de R$ 7,5 mil e a terceira colocada ficará com R$ 5 mil.

Os programas devem contribuir para mitigar as consequências da pandemia nas frentes econômica (envolvendo mercado de trabalho, indústria, comércio e serviços) e social (abarcando iniciativas em áreas como saúde, meio ambiente, mobilidade, educação e cultura).

A maratona também contará com palestras ao longo da semana. As atividades vão abordar temas distintos, como entrega de valor em tempos de pandemia, transformação digital e empreendedorismo e inovação em saúde no contexto da pandemia.

Cada equipe deverá publicar um vídeo de até seis minutos na plataforma Youtube até as 12h da próxima segunda-feira (22). As propostas na forma de vídeo devem explicar a solução, o público-alvo ao qual é destinada, o modelo de negócio e o diferencial competitivo da alternativa.