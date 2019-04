Serpro fecha contrato com Uber para mais segurança aos usuários

Empresa de tecnologia da informação do governo federal, o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) fechou contrato com o Uber, para dar mais segurança aos usuários desse aplicativo de transporte. O gerente do Departamento de Negócio para Mercado Privado do Serpro, Tiago Fetter, informou hoje (10), à Agência Brasil, que pelo contrato, a empresa vai prestar dois serviços para o Uber.

Um deles é o serviço de consulta ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). “A gente opera esses serviços para atender ao mercado privado em nome do Denatran. Nesse serviço, chamado Denatran Consulta ‘Online’, o Uber consegue fazer consultas sobre condutores e sobre os veículos que os motoristas e candidatos a motoristas cadastram na plataforma”, explicou Fetter. A confirmação se baseia nas informações da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), com a autorização do Denatran. Com isso, os dados são verificados com maior rapidez e eficiência e as informações sobre eventuais sinistros e roubos poderão ser identificadas de modo mais rápido.

Datavalid

O segundo serviço chamado Datavalid visa a validação de dados cadastrais e de dados biométricos. O serviço Datavalid vai ser usado em duas ocasiões na jornada do motorista no Uber, manifestou o gerente do Serpro. “Uma no cadastro na plataforma, quando ele se candidata a dirigir e vai tirar uma ‘selfie’, vai enviar para o Uber que, por sua vez, vai fazer o batimento, por meio do serviço do Serpro, com a foto do condutor cadastrada nas bases de dados do Denatran”. Em um segundo momento, o serviço é utilizado quando o motorista fica ‘online’ na plataforma. Ele vai tirar também uma ‘selfie’ para comprovar sua identidade, ou seja, que quem está conduzindo o veículo é quem está cadastrado na plataforma. “O Datavalid recebe a ‘selfie’ enviada pelo aplicativo do Uber e faz uma validação biométrica com a foto original daquele motorista”.

O mecanismo servirá para coibir fraudes. “Se o João se cadastra como motorista mas o Luiz tenta dirigir no lugar do João, a gente consegue detectar essa tentativa de fraude, porque ele vai ter que fazer uma ‘selfie’ em algum momento, de forma aleatória, e aí nós compararemos essa foto com a foto cadastrada na plataforma”. Tiago Fetter confirmou que os serviços prestados pelo Serpro dão mais segurança aos usuários do Uber. ”É mais segurança, tanto para a empresa que adota esse serviço do Serpro, como preserva também os bons motoristas, e é bom para a sociedade, que tem uma garantia de segurança no uso desses serviços de transporte privado que estão surgindo”.

O diretor de Comunicação da empresa Uber no Brasil, Fabio Sabba, destacou que segurança é prioridade para o Uber. O trabalho de aprimoramento nesse tema tem de ser contínuo. “Estamos comprometidos em sempre construir uma plataforma melhor, para proporcionar viagens cada vez com mais recursos de segurança e com mais confiabilidade". Sabba acredita que por meio da tecnologia, a empresa conseguirá oferecer recursos de segurança cada vez mais robustos de forma escalável. “A integração com um parceiro com a ‘expertise’ do Serpro e as informações do Denatran permitirá que os nossos critérios de qualidade e segurança sejam aplicados cada vez com maior eficiência e rapidez".

Mercado privado

A empresa de transporte 99 é cliente do Serpro, bem como outras companhias de menor envergadura do ramo de mobilidade de transporte. Tiago Fetter destacou que esse serviço oferecido pelo Serpro é usado também por bancos digitais para validar identidade. “O Serpro já tem uma centena de clientes desse produto”. Com 54 anos de existência, a estatal tradicionalmente presta serviços para o governo federal e há cerca de dois anos, começou a atender também o mercado privado, “mas sempre operando em nome do governo federal”.

São alvos do Serpro os ramos de mobilidade, mercado financeiro e varejo. “São nichos em que a gente está atuando de maneira muito forte”. O Serpro presta informações cadastrais e faz validação das informações.

O contrato com o Uber, em nível nacional, foi fechado durante a décima segunda edição da feira internacional LAAD Defence & Security, realizada entre os dias 2 e 5 deste mês, no Rio de Janeiro. O contrato foi firmado por prazo indeterminado.