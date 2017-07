Segundo maior município sul-mato-grossense, Dourados tem recebido investimentos do Governo do Estado que ultrapassam R$ 167 milhões – entre recursos próprios e contrapartida a projetos em parceria com o Governo Federal. Isso além das obras de saneamento, onde o montante ultrapassa R$ 117 milhões.

Os investimentos em infraestrutura incluem drenagem, recuperação asfáltica de ruas da região central e de diversos bairros; adequação da capacidade de tráfego, restauração asfáltica e construção de traffic calming (passagem de pedestres para moderação do tráfego) na rodovia MS-156; construção e reforma de escolas, bibliotecas, laboratórios e diversos outros pontos para atendimento à população; além dos investimentos em Educação e demais áreas prioritárias.

Na Segurança, o município foi contemplado com 18 viaturas para compor as frotas das Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros. Recebeu também armamentos, equipamentos e estrutura de videomonitoramento, num total que supera R$ 7 milhões.

A área da Saúde também foi beneficiada com milhares de atendimentos pela Caravana da Saúde e contará ainda com a construção do Hospital Regional de Dourados, que será feito com recursos estaduais e da União. O projeto de engenharia já foi aprovado pelo Ministério da Saúde e a licitação para o início das obras deve ser publicada nos próximos dias.

Esses investimentos, que têm ajudado a alavancar o desenvolvimento da cidade, são tema da série de matérias que o Portal MS publica a partir desta segunda-feira (24.07).

