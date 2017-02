Sergipe assina acordo com o governo federal para o combate à criminalidade

O governo de Sergipe assinou hoje (3) o Pacto Federativo pela Segurança Pública, documento no qual os governos federais e estaduais firmam parceria para o combate à criminalidade e à promoção da segurança pública. O estado é o 11° ente a assinar o pacto.

As cidades de Aracaju, Natal (RN) e Porto Alegre (RS) iniciam, no dia 15 de fevereiro, a implantação do Plano Nacional de Segurança por meio de uma série de ações integradas entre o governo federal e os governos locais. O foco da iniciativa está na redução de homicídios dolosos, dos casos de feminicídio e violência contra a mulher; racionalização e modernização do sistema penitenciário e o combate à criminalidade organizada transnacional.

Em Sergipe estão previstas medidas como o policiamento preventivo em áreas de maior criminalidade, com atuação de 360 profissionais, dos quais 120 da Força Nacional e 240 da Polícia Militar de Sergipe para atuar em operações conjuntas em Aracaju, além da integração de dados entre as polícias Militar e Civil.

Ontem, o ministro da pasta, Alexandre Moraes, esteve em Natal para assinatura do pacto no estado.

