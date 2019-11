Serasa Consumidor promove ação com voto popular para definir qual será o roteiro do 3° ano do caminhão itinerante

25% de todo roteiro será definido por votação popular - Foto: Divulgação/Assessoria

Depois de tantos pedidos, agora os consumidores terão a oportunidade de levar o caminhão para suas cidades: o terceiro ano do roteiro do Serasa Itinerante será definido em conjunto com a população através de voto popular. A votação e o regulamento estão disponíveis no site do Serasa Ensina, canal de educação financeira do Serasa Consumidor.

No total, 25% de todo roteiro será definido por votação popular. As outras serão definidas pela Serasa, levando em consideração critérios essenciais de logística, inadimplência e habitantes.

Ao longo de dois anos de projeto, o caminhão já atendeu mais de 210 mil consumidores, que conseguiram ter acesso gratuito aos serviços oferecidos pela Serasa, como: consulta de CPF e renegociação de dívida através da plataforma Serasa Limpa Nome. O terceiro ano do projeto inicia em janeiro de 2020.