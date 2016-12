Sequestradores de voo líbio se rendem e liberam passageiros

Pessoas desembarcam do Airbus A320 da companhia aérea líbia Afriqiyah Airways sequestrado na Líbia e forçado a pousar na ilha de Malta nesta sexta-feira / Divulgação

os os passageiros do avião sequestrado na Líbia e forçado a pousar na ilha de Malta nesta sexta-feira (23) foram liberados e os sequestradores foram rendidos, informou o primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat.

De acordo com ele, o Airbus A320 da companhia aérea estatal líbia Afriqiyah Airways levava ao todo 111 passageiros (82 homens, 28 mulheres e uma criança). A agência de notícais France Presse citou ainda que havia mais sete tripulantes.

De acordo com a AFP, os dois sequestradores são partidários do antigo regime de Muammar Kaddafi e pedem asilo político na ilha Mediterrânea, informou um ministro líbio.

O ministro das Relações Exteriores do Governo de Unidade Nacional (GNA), Taher Siala, disse que eles também querem anunciar a criação de um partido político pró-Kaddafi.



Mais cedo, no Twitter, o primeiro-ministro de Malta contabilizou que 109 haviam sido liberados primeiro. Não está claro se os outros dois não liberados de início são de fato os sequestradores.

Originalmente, o voo 8U209 iria da cidade de Sebha, no sudoeste da Líbia, para Trípoli, capital do país. A ilha de Malta, localizada no Mediterrâneo, fica cerca de 500 km ao norte da costa líbia.

A avião fez um pouso Aeroporto Internacional de Malta e permaneceu na cabeceira da pista.



Dois sequestradores munidos de granadas participaram da ação e ameaçaram explodir a aeronave, segundo as agências de notícias Reuters e a Associated Press.

Mais cedo, ele havia dito na rede social: "[Fui] informado sobre uma situação de possível sequestro de um voo interno na #Líbia desviado para #Malta. Há operações de segurança e emergência [no aeroporto]".

A emissora americana CNN informou que diversos voos previstos para o Aeroporto Internacional de Malta foram desviados para o aeroporto Catania-Fontanorossa, na Itália.

