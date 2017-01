Sensação térmica no Rio chega a 48,3 ºC, a segunda maior do ano

O município do Rio de Janeiro registrou hoje (24) a segunda maior sensação térmica do ano, com os termômetros registrando 48,3 graus Celsius (°C) na estação do Alerta Rio, na Barra da Tijuca/Riocentro, na zona oeste da cidade. A sensação térmica mais alta deste ano foi 48,6ºC, registrada no dia 16, na estação Guaratiba, também na zona oeste.

A meteorologista do Sistema Alerta Rio, da prefeitura do Rio, Juliana Hermsdorff, explicou que sensação térmica é um cálculo feito com duas principais variantes das estações meteorológicas, que são temperatura e umidade. “Quanto maior for a temperatura e quanto maior for também a umidade do ar, maior vai ser a sensação térmica calculada.”

No momento, alguns pontos da zona oeste da cidade têm chuva de intensidade moderada. O Sistema Alerta Rio prevê para hoje à noite céu nublado com pancadas de chuva de moderada a forte, em áreas isoladas do município. Em casos de alagamentos, a pessoa deve permanecer em local seguro até que a chuva diminua de intensidade, como recomenda o Centro de Operações da prefeitura do Rio.

