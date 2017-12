Confira onze dicas para começar o ano com o pé direito

Não é de agora que fazer uma faxina especial está entre os mandamentos para iniciar o ano renovado - Divulgação

Com a proximidade do ano novo, a necessidade de renovação também fica ainda mais evidente. Não é de agora que fazer uma faxina especial está entre os mandamentos para iniciar o ano renovado. E pensando nisso, o diretor executivo da JAN PRO e fundador da Limpeza com Zelo, Renato Ticoulat, também conhecido como o senhor limpeza, dá dicas de como dar um verdadeiro up no seu lar e deixar a casa renovada para 2018! Confira.

1 - Lembre-se que é provável que você não consiga fazer tudo em um único dia, se possível, reserve mais tempo para que a limpeza seja efetiva e você não perca a paciência, é um processo que começa lento e vai acelerando conforme é possível visualizar o resultado! Separe as coisas úteis das que pretende descartar, depois disso é que deve dar início ao processo de organização;

2 – Divida as tarefas e coloque-as em uma lista, imagine como gostaria que seus pertencem estejam, compare com os ambientes que admira, anote o que precisa fazer separando as atividades. Assim você não esquece nenhum detalhe e pode se preocupar com outras coisas;

3 – Comece sempre do ponto mais distante da porta de saída da sujeira, por exemplo, pelos cômodos mais distantes da porta de entrada, geralmente os quartos e banheiros, passando pela sala e cozinha. Sempre varra a sujeira no sentido da saída. Aspiradores são essenciais para tirar a poeira superficial eliminar os ácaros e outros “ bichinhos” prejudiciais à saúde humana, tanto em pisos forrados de carpete como nos rígidos (cerâmica, madeira). O aspirador deve ser usado também em sofás, cadeiras, almofadas, cobertores e mantas;

4 – Roupas, acessórios e itens de cozinha que você quer se desfazer não precisam ser jogados no lixo, outras pessoas podem utilizar. Separe tudo em sacolas ou caixas e doe para quem precisa;

5 – Gavetas organizadas é um bom começo – facilita muito! Deixe apenas o que realmente utiliza diariamente e os demais itens separados em outros locais de acordo com a necessidade ou utilidade. Lembre-se da máxima: menos é mais;

6 – O seu travesseiro está velhinho? Se a resposta for sim, já está na hora de trocá-lo. Crie uma rotina, a mudança deve acontecer a cada 6 meses. Com o passar do tempo ele acumula micro-organismos que são extremamente nocivos à saúde humana. Outra dica para o dia a dia é não arrumar a cama assim que acorda, durante a noite perdemos mais de 1 litro de água, e o ambiente úmido aumenta a proliferação destas bactérias;

7- Potes plásticos sem tampa, manchados ou rachados devem ser jogados fora;

8 – Varal despencando, pano de chão aos trapos, prendedores quebrados, se livre de tudo. Não lave pano de chão com água sanitária ou similares, estes produtos são desinfetantes e não limpadores, corroem o tecido e acabam com sua vida útil. Use em vez de panos de algodão, panos de microfibra, são mais absorventes, bactericidas, e podem ser lavados até 540 vezes, enquanto os de algodão aguentam apenas 11 lavagens. Não acumule o que não tem conserto ou o que você não terá tempo de arrumar;

9 – Aquele batom ou esmalte que você adora, mas está no finalzinho e já passou da data de validade? Remédios pela metade, não guarde. Produtos de beleza e higiene podem causar sérios danos como alergia, micoses e problemas de pele por estarem fora do prazo;

10 – Enfeites, quadros, copos, roupa de cama, se possível renove-os. Um ano novo precisa de itens novos;

11 – Agora mãos à obra para a faxina. Com tudo organizado está na hora de limpar a casa e se livrar de todo o pó e sujeira acumulada. Começar 2018 com o pé direito não tem preço!