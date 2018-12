Senar/MS revela nesta terça-feira vencedores do Concurso Agrinho 2018

Serão premiados os cinco melhores colocados - Reprodução

Professores, escolas e alunos que se destacaram nas atividades oferecidas pelo maior programa de responsabilidade social do Senar/MS - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, serão revelados na premiação do Concurso Agrinho 2018. O evento marcado para esta terça-feira (4), em Campo Grande, encerra o ano letivo das atividades que este ano, alcançaram mais de 200 mil estudantes, de 520 escolas públicas de 66 municípios de Mato Grosso do Sul.

Serão premiados os cinco melhores colocados nas categorias Desenho, do 1º e 2º ano; redação do 3º ao 9º ano; Escola Agrinho e Experiência Pedagógica. Foram analisados pela comissão julgadora 2.233 trabalhos; o que resultou em 110 finalistas. Para a análise dos trabalhos, a comissão julgadora levou em consideração os critérios publicados no regulamento. Entre eles, a fidelidade com o tema proposto para este ano: ‘Produzindo Água no Campo: O Agro preservando o maior bem da terra’.

Os vencedores receberão prêmios como Notebook, Tablet, Kit Escolar, Datashow, entre outros itens, conforme classificação. Na programação da cerimônia haverá apresentação artística e cultura, e após a entrega dos prêmios, será servido um almoço aos participantes. Mais de quinze caravanas do interior do estado virão para o evento.

Sobre o Agrinho

O Agrinho é uma iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR/MS e da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul – FAMASUL, que visa o despertar da consciência de cidadania por meio do desenvolvimento de temas transversais tendo como linha condutora a Ética e a Sustentabilidade com foco na conexão campo-cidade, que orientam e legitimam a busca de transformações da realidade local e de seus sujeitos sociais.

Em Mato Grosso do Sul, o Programa Agrinho é desenvolvido no Ensino Fundamental das escolas da rede pública em parceria com as Secretarias Municipais e de Estado de Educação. Dessa maneira, o programa trabalha com uma proposta pedagógica baseada na Interdisciplinaridade e na Pedagogia da Pesquisa, abordando temas relacionados à ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo, e temas locais, com enfoque na preservação ambiental.

Serviço – O evento de premiação do Concurso Agrinho 2018 será realizado na próxima terça-feira (04), a partir das 13h30, no Clube Estoril, em Campo Grande. O endereço é Rua Silvina Tomé Veríssimo, 20 – Jardim Autonomista.