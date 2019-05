Senar/MS oferece opções de educação financeira com cursos e assistência técnica

Da Redação, com informações da Famasul

Curso capacitou mais de 850 pessoas - Divulgação

O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural oferece diversas opções de capacitação em diferentes segmentos relacionados ao agronegócio e ao bem social. Dentre esses, há cursos de gerenciamento e administração orçamentária que auxiliam o produtor e o cidadão no controle dos seus gastos.

Só em 2018, o curso de PS – Promoção Social, “Família e Qualidade de Vida e Controle de Orçamento Familiar” foi ofertado 62 vezes e capacitou mais de 850 pessoas em 35 municípios de Mato Grosso do Sul. Neste ano foram realizados 21 eventos com o tema, qualificando aproximadamente 280 alunos em 18 municípios.

Além destes, outros cursos abordam a temática de custeio, como, por exemplo, a qualificação de “Piscicultura: Gestão Econômica e Comercialização”, que no ano passado atendeu 31 participantes em Anaurilândia, Itaporã e Sonora. O Senar/MS também oferece a capacitação com o tema “Gestão Financeira da Propriedade Rural” que faz parte do catálogo oferecido pela instituição.

A AteG – Assistência Técnica e Gerencial que auxilia os produtores no desenvolvimento de suas mercadorias, visa auxiliar nas finanças, reeducando o proprietário para o melhor gerenciamento de suas contas.

Segundo o coordenador da AteG, Nivaldo Passos, ao aderir aos programas de assistência técnica, o produtor recebe uma capacitação gerencial e participa do curso “Negócio Certo Rural”, que oferece conceitos de gestão da propriedade. “Durante os atendimentos, uma das primeiras ações, é fazer o levantamento do inventário de recursos que o participante possui para executar sua atividade, em seguida, são realizadas coletas de receitas e despesas e os dados são lançados em planilhas ou software, dependendo do programa.”

Passos afirma que após esses procedimentos, são gerados indicadores técnicos e econômicos para orientar as ações e aumentar a rentabilidade da propriedade. “Esses cursos são de extrema importância para o produtor se conscientizar dos princípios de gestão e facilitar o trabalho da assistência técnica. Em pouco tempo o proprietário rural começa a se familiarizar com os seus custos e compreender qual é a produção mínima para o seu negócio se tornar rentável”, conclui.