Senar/MS oferece Assistência Técnica e Gerencial e 15 cursos neste setor produtivo

Senar/MS também oferece mais de 15 temas voltados à fruticultura - Divulgação

O Senar/MS – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural possui diversos cursos de capacitação e programa que têm como objetivo auxiliar produtores e pessoas interessadas em desenvolver a fruticultura. A Assistência Técnica e Gerencial auxilia as propriedades de Mato Grosso do Sul por intermédio do Hortifrúti Legal.

Em todo o estado, o Senar/MS também oferece mais de 15 temas voltados à fruticultura. Apenas no ano passado foram realizados 272 eventos, com mais de 3 mil alunos. Em 2019, são 630 que já participaram dos 49 cursos oferecidos.

De FPR – Formação Profissional Rural são: Produção de Conserva de Frutos, Plantas em Vasos – Agricultura Urbana (Frutas), Implantação e Manejo de Horta – Produção de Frutos, Plantio e Manejo Básico de Pomar, Plantio e Manejo Básico de Pomar em diferentes cultivos – Banana, Goiaba, Abacaxi, Caju, Citros, Maracujá, Uva, Coco, Figo, Mamão – além de, Processamento Caseiro do Tomate. De PS – Promoção Social é trabalhado o tema Processamento Caseiro da Banana.

Já na Assistência Técnica e Gerencial, do Senar/MS, o produtor recebe orientações do técnico de campo em relação ao manejo, produção e comercialização das frutas, além da parte organizacional da propriedade, com planilhas, anotações e registros de tudo que é realizado no campo.

Educação no Campo – Para participar dos cursos ou solicitar a Assistência Técnica para a propriedade, o interessado deve procurar o sindicato rural do seu município.